Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 6 e 9 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di venerdì 6 e lunedì 9 giugno 2025

Amparo, la suocera di Gracia, sta orchestrando un piano che coinvolge Lucas e Julia. Miguel collabora con Manuela per identificare l’aggressore di Esther. Silvia, da parte sua, apre una finestra sul suo passato condividendo alcune memorie significative con Lucía, mentre Paloma, trovandosi in difficoltà con la gestione della tenuta, è costretta a chiedere aiuto alla persona meno probabile. Questo contatto ravvicinato con Paloma farà riemergere vecchi ricordi in Paca.

Paca affronta Tomás in un confronto acceso legato a Esther e Miguel, arrivando a minacciarlo di estrometterlo da un progetto segreto che potrebbe avere un forte impatto su Manterana. Mentre Lucas si trova alle prese con il dilemma di partire o rimanere, Miguel ed Esther giungono a una decisione cruciale riguardo al loro matrimonio. Infine, nelle indagini sul caso di Óscar emerge una figura inaspettata come possibile sospettato…