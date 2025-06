Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni dal 16 al 20 giugno 2025

Anticipazioni settimanali puntate Ritorno a Las Sabinas da lunedì 16 a venerdì 20 giugno 2025

Miguel ed Esther si organizzano per la loro luna di miele a New York, mentre Gracia riceve una telefonata inquietante da un creditore del marito Anton. Nel frattempo, Paca si sente sempre più intrigata da Paloma, mentre Lucas non accetta Nico, il fidanzato di Lucía. Paca e Tomás avanzano alla seconda fase del progetto minerario che hanno architettato.

Paca, sempre più invaghita di Paloma, decide di invitarla a cena, ma quest’ultima chiarisce subito le sue intenzioni. Manuela, costretta dalla madre a scusarsi con Núñez, ammette involontariamente di aver parlato di nuovo con Paca. Offeso, Núñez reagisce relegandola a mansioni puramente amministrative. Intanto, Gracia riceve un’altra brutta novella legata a suo marito.

Dopo il viaggio di nozze, Miguel ed Esther tornano a casa, ma Esther non è pronta ad avere figli, lasciando Miguel in una posizione di incertezza. Altrove, la tensione tra Paca e Paloma cresce a tal punto da scatenare una catena di eventi. Gracia trova in Tano un sostegno insperato e, col tempo, i sentimenti del giovane nei suoi confronti iniziano a cambiare. Parallelamente, tra Lucas e Lucía nasce qualcosa che supera i confini della semplice amicizia.

Julia vive nel rifiuto e cerca conforto nell’illusione che suo padre sia ancora vivo. Tano, sempre più innamorato di Gracia dopo il suo rientro da Madrid, decide di rompere con Elena. La tensione esplode tra Paca e Paloma a causa di un malinteso e, quando la situazione degenera, Gracia interviene per proteggere sua sorella, portando a un acceso confronto con Paca. Intanto, Manuela si ritrova intrappolata in un labirinto emotivo e si chiede chi occupi davvero il suo cuore. Lucía, per riconquistare Nico e dimostrare il suo amore, prende una decisione impulsiva che rischia di ritorcersi contro di lei.

Il conflitto interiore di Manuela si intensifica: non sa districarsi tra i propri sentimenti e Dani intuisce la sua attrazione verso Alex. Sul versante opposto, Paloma confida a Esther di aver chiuso con Paca e di essere stata sorpresa da un bacio inaspettato. Quando un video compromettente su Lucía diventa virale, la ragazza si isola nel dolore. Tuttavia, grazie al confronto con Gracia, riesce a confidarsi con Miguel, che reagisce in maniera inaspettata. Nel frattempo, Lucas si misura finalmente con Nico per risolvere le loro divergenze. Infine, le pressioni finanziarie che incombono su Las Sabinas obbligano i Molina ad affrontare una difficile decisione che avrà effetti diretti su Wilson… Seguici su Instagram.