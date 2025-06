Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni dal 23 al 27 giugno 2025

Anticipazioni settimanali puntate Ritorno a Las Sabinas da lunedì 23 a venerdì 27 giugno 2025

Manuela è tormentata dai suoi sentimenti e non riesce ancora a fare chiarezza dentro di sé. Dani, però, intuisce che il cuore di lei batte per Alex. Intanto, Paloma confida a Esther di aver lasciato il lavoro da Paca dopo essere stata baciata. Il video di Lucía fa rapidamente il giro del web e la ragazza, sconvolta, si isola dal resto del mondo. Tuttavia, dopo averne parlato con Gracia, trova la forza di aprirsi con Miguel, che però reagisce in un modo del tutto inatteso. Nel frattempo, Lucas regola i conti con Nico. La difficile situazione economica di Las Sabinas costringe i Molina a prendere una decisione che coinvolge Wilson.

Miguel decide di accompagnare Lucía dalla Guardia Civile per denunciare Nico. Manuela, presente con loro, riesce a convincere Lucía, ancora esitante. Wilson, sul punto di lasciare la casa dei Molina, trova il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti a Paloma.

Tra Lucas e Lucía nasce finalmente l’amore. Trini li sorprende mentre si baciano e corre a raccontarlo a Gracia. Miguel scopre che Paloma ha lasciato il lavoro a El Acebuche dopo aver accusato Paca di averla baciata. Don Emilio invita le sue figlie a unirsi agli altri agricoltori contrari a Paca e a fondare insieme una nuova cooperativa agricola. Alla fine, Paca decide di rivelare a Miguel tutti i suoi piani riguardo all’estrazione delle terre rare a Manterana. Intanto, a Las Sabinas arriva una persona che in passato ha avuto un ruolo molto importante nella vita di Paloma.

La notizia del progetto minerario, sostenuto dai fratelli Larrea, scatena la rabbia di Alex e spinge Manuela a indagare sul presunto coinvolgimento di Paca nella morte di Óscar. Paloma offre ospitalità a María a Las Sabinas, e quando Gracia si mostra contraria, le rimprovera di averla abbandonata nel momento più difficile della sua vita. L’amore tra Lucas e Lucía si fa sempre più forte, ma Gracia è costretta a intervenire prima che le cose peggiorino, svelando a Lucas un segreto doloroso.

Gracia decide di mandare Lucas per qualche giorno dalla nonna a Barcellona, per aiutarlo a superare questo periodo complicato. Lucía, però, non comprende il motivo di questo allontanamento improvviso. Nel frattempo, María racconta a Don Emilio delle sofferenze che Paloma ha vissuto quando si trovava in un centro per minori. Emilio, colpito e sopraffatto dal senso di colpa per aver abbandonato le sue figlie, ne rimane sconvolto. Intanto, la Guardia Civile torna a interrogare Jimenez. Proprio mentre Lucas lascia la casa per raggiungere la nonna a Barcellona, viene rapito da uno sconosciuto…