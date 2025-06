Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Ritorno a Las Sabinas da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio 2025

Gracia è in ansia per Lucas, che non è ancora arrivato dalla nonna a Barcellona e non risponde alle chiamate. Nel tentativo di rintracciarlo, riceve una telefonata che le svela cosa gli è accaduto. Intanto, si scopre che l’arrivo di María a Las Sabinas non è affatto casuale e cela motivazioni personali. Emilio affronta direttamente Paca, mentre Gracia confida a Miguel la verità sulla sorte di Lucas. Sconvolto dalla notizia, Miguel si offre di aiutarla a recuperare il denaro necessario per il riscatto.

L’unica persona in grado di mettere insieme il milione di euro per liberare Lucas è Paca. Approfittando del momento di fragilità di Gracia, le propone di acquistare la sua quota di proprietà di Las Sabinas. Esther, preoccupata per Miguel, che accompagna Gracia all’incontro con i rapitori, prende una decisione coraggiosa…

Alla fine, Lucas viene liberato e fa ritorno a casa. Gracia si reca da Paca nel tentativo di riacquistare le terre che aveva ceduto per pagare il riscatto, ma la donna si rifiuta. Nel frattempo, Alex si presenta da Tano per chiedere l’intervento del Comune contro il progetto minerario di Paca Utrera, accusandola anche della morte di Oscar. Tano gli consiglia di rivolgersi direttamente alla Guardia Civil.

Paca finisce interrogata dalla Guardia Civil e la situazione per lei si fa complicata: i media diffondono la notizia dell’interrogatorio, facendole perdere tutti gli appoggi politici necessari all’approvazione del progetto. Nel frattempo, Miguel tenta di riavvicinarsi a Lucas, senza considerare le possibili conseguenze sul rapporto con Esther e Lucía. Gracia, dopo che Emilio le rivela il pesante segreto legato alla morte di sua madre, rimane sconvolta e riconsidera il loro legame.

Esther è furiosa con Paca per averle nascosto la relazione passata con Laura. A Las Sabinas il clima si fa sempre più teso: la verità sulla morte di Laura e l'atteggiamento di María, che continua a seminare discordia tra i familiari, peggiorano ulteriormente la situazione. Tano interroga Gracia sui suoi sentimenti per lui, mentre Tomás riesce a scoprire chi è il testimone segreto nelle indagini sulla morte di Óscar. Infine, Paca si confida con Silvia, rivelandole il tormento che la perseguita da anni…