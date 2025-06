Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni dal 7 all’11 luglio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Ritorno a Las Sabinas da lunedì 7 a venerdì 11 luglio 2025

L’angosciante ricordo di Óscar obbliga Emilio a riflettere sulla notte della sua morte. Silvia organizza un pranzo in famiglia per incontrare Lucas, mentre Gracia spiega a Miguel perché non sono riusciti a lasciare Manterana insieme. Paloma confida a Richi storie della sua adolescenza, mentre María, vedendo il dolore nell’amica, comincia a ponderare le proprie azioni.

Credendosi colpevole della morte di Óscar Egea, Emilio ne parla con Trini. Gracia chiede a Miguel di persuadere Paca a restituirle la sua parte di Las Sabinas. Esther inganna il marito fingendo di ignorare che sua madre ha minacciato Gracia per separarla da lui. Mentre María tenta di manipolare Trini, Esther cerca di conquistare l’amicizia di Lucas.

Emilio ha confessato a Trini di aver ucciso Oscar Egea, ma Trini dubita della sua sincerità finché non scopre sangue sulla zappa di Don Emilio. Silvia suggerisce a Emilio di fare pace, considerando che ora condividono un nipote. Manuela è divisa tra i sentimenti per Dani e quelli per Alex. Tano cerca di convincere Gracia a rimanere a Manterana e rivela il suo amore per lei.

Don Emilio decide di costituirsi per l’omicidio di Oscar Egea, mentre Manuela trova delle prove a Las Sabinas. Preoccupato per l’escalation degli eventi, Miguel propone a Lucas di trasferirsi temporaneamente a El Acebuche con Julia, assicurandogli che potrà sempre contare su di lui. Nel frattempo, Gracia, ancora indecisa riguardo alla sua storia con Tano, gli chiede di cercare un avvocato per il padre.

Emilio, detenuto, accetta di avere un avvocato. Tano, dall’altro lato, condivide con la madre e il fratello i suoi sentimenti per Gracia e spiega i suoi progetti futuri. Intanto, María arriva alla conclusione che è tempo di cessare i conflitti tra i Molina e prende una decisione che coinvolge Paca Utrera. Silvia si scusa con Gracia… Seguici su Instagram.