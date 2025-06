Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025

Anticipazioni settimanali puntate Ritorno a Las Sabinas da lunedì 9 a venerdì 13 giugno 2025

Paca affronta Tomás a causa di Esther e Miguel, arrivando perfino a minacciarlo di estrometterlo dal progetto segreto destinato a cambiare il volto di Manterana. Nel frattempo, mentre Lucas è combattuto tra il desiderio di partire e quello di restare, Miguel ed Esther prendono una decisione cruciale riguardo alle loro nozze. Proseguendo le indagini sul caso di Óscar, emerge un sospettato del tutto inatteso.

Manuela comincia a diffidare di Núñez. Intanto, Miguel ed Esther si preparano a festeggiare i rispettivi addii al celibato e al nubilato. Gracia, sebbene riluttante, è costretta a partecipare alla festa di Esther, finendo nel mezzo di una discussione. L’addio al celibato di Miguel procede in sordina, finché qualcuno non decide di movimentare la serata. Tra Paloma e Richi, intanto, nasce una sintonia sorprendente.

Dopo il nubilato, un Miguel alticcio cerca chiarimenti con Gracia. Nel frattempo, Manuela chiede a Daniel di aiutarla a scavare su Núñez, sospettando un suo coinvolgimento nella morte di Óscar. Miguel si vendica di Gracia infrangendo l’accordo sull’uso dell’acqua stabilito con Paca, costringendo Gracia a chiedere proprio a quest’ultima di aiutarla a risolvere la faccenda.

I preparativi per il matrimonio continuano a essere fonte di scontro tra Esther e Paca. Gracia, nel frattempo, si confida con Paloma sui propri sentimenti e decide di non partecipare alle nozze di Miguel ed Esther, scelta che getta la futura sposa nello sconforto. Núñez si accorge che qualcuno ha violato il suo computer. Intanto Gracia riceve un importante sostegno per affrontare la sua nuova avventura lavorativa, mentre Emilio decide di dare una mano a Lucas con i suoi problemi scolastici, tenendo la madre all’oscuro.

Inaspettatamente, Miguel ed Esther scelgono di sposarsi in Comune, senza avvisare le rispettive madri, provocando reazioni emotive fortissime. Manuela rischia di pagare a caro prezzo la sua incursione nelle indagini su Óscar. Paca mostra un lato più intimo e racconta a Paloma della madre Laura. Nel frattempo, quando Gracia scopre le difficoltà di Lucas a scuola, decide di intervenire personalmente….