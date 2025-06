Tempesta d’amore: Alexandra e Tom travolti dallo scandalo! E lei decide di… | Anticipazioni italiane

Un nuovo scandalo sta per travolgere il Fürstenhof… e questa volta gli intrighi di Markus (Timo Ben Schöfer) e Philipp (Robin Schick) non c’entreranno! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la relazione tra Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Tom Dammann (Milan Marcus) diventerà infatti di pubblico dominio. E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra e Tom diventano amanti

Un nuovo amore sta nascendo tra le pareti del Fürstenhof! Sconvolta dal tradimento di Christoph (Dieter Bach) con la sua (ex) migliore amica Yvonne (Tanja Lanäus), Alexandra ha ritrovato finalmente il sorriso e la serenità tra le braccia di un nuovo, affascinante uomo…

Stiamo ovviamente parlando di Tom Dammann (Milan Marcus), il nipote dei Sonnbichler da poco arrivato a Bichlheim. Innamoratosi a prima vista della bella avvocatessa, il giovanotto non ha lasciato nulla di intentato pur di conquistarla. Una determinazione che lo ha ripagato!

Nonostante le riserve iniziali, Alexandra si lascerà infatti andare alla sua crescente attrazione per il suo giovane spasimante, iniziando con lui una relazione segreta. E – nonostante i tentativi di segretezza – non ci vorrà molto prima che la loro liaison diventi di pubblico dominio…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: scandalo per la relazione di Alexandra e Tom

Dopo Yvonne – che prometterà però di mantenere il riserbo su quanto appreso – sarà lo stesso Christoph a scoprire che la sua ex ed il giovane chauffeur sono diventati amanti. E, inutile dirlo, non gradirà la novità…

Furioso, l’albergatore tenterà in ogni modo di far licenziare il “rivale”, ottenendo però solo di far rafforzare il rapporto tra quest’ultimo e la Schwarzbach. E il peggio deve ancora arrivare…

Come prevedibile, non ci vorrà infatti molto prima che la notizia del rapporto sentimentale tra Alexandra ed un suo “sottoposto” finisca sulla bocca di tutti. E a quel punto la donna dovrà prendere una decisione: tutelare la propria reputazione e quella del Fürstenhof, oppure rischiare tutto per vivere fino in fondo quell’amore appena nato? Seguici su Instagram.