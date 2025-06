Tempesta d’amore: Ana e Vincent diventano una coppia! | Anticipazioni italiane

Dopo settimane di tira e molla, intrighi e false speranze, per Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) è finalmente in arrivo una nuova vita! Ormai archiviata la sua relazione-farsa con Philipp Brandes (Robin Schick), la bella protagonista della ventesima stagione di Tempesta d’amore si lascerà infatti finalmente andare ai sentimenti che la legano a Vincent Ritter (Martin Walde)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ana si innamora di Vincent

Per settimane l’amore per Philipp l’ha accecata, portandola non solo a non rendersi conto dei continui inganni e tradimenti del “compagno”, ma anche a non comprendere la natura dei suoi sentimenti per un altro uomo: Vincent. Ora, però, Ana sta finalmente per aprire gli occhi!

Colpita dall’incredibile coraggio e generosità del veterinario – che non ha esitato a rischiare la propria carriera pur di aiutare lei ed il suo amato cavallo Apollo – la Alves capirà infatti finalmente di essersi innamorata! E a quel punto tutto cambierà…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ana e Vincent diventano una coppia

Sopraffatta da quei sentimenti inaspettati, Ana si lascerà dunque andare ad un bacio appassionato con Vincent, suggellando così l’inizio di un rapporto che va ben oltre la semplice amicizia. Determinati a non perdere ulteriore tempo, la Alves e Ritter diventeranno infatti una coppia, per la gioia di tutti… Wilma (Birgit Koch) in primis!

Da sempre una "fan" del ben veterinario, l'anziana baronessa sarà infatti felicissima che la sua Ana abbia finalmente aperto gli occhi, scegliendo l'uomo giusto per lei. Proprio la nobildonna finirà però indirettamente per rovinare la "luna di miele" dei due innamorati…