Tempesta d’amore: arriva NATALIE, moglie di Vincent e rivale di Ana! | Anticipazioni italiane

Un personaggio piuttosto importante sta per debuttare sui nostri teleschermi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena l’ultimo dei ruoli chiave del triangolo centrale della ventesima stagione di Sturm der Liebe… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Natalie è la moglie di Vincent

Dopo una lunga attesa, Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Vincent Ritter (Martin Walde) sembrano aver finalmente trovato l’uno nell’altra il compagno per la vita, tanto che nulla sembra in grado di separarli… Ma sarà davvero così?

Proprio quando Ana sarà ormai convinta che sia il veterinario l’uomo giusto per lei, un personaggio inaspettato comparirà a Bichlheim, distruggendo ogni certezza: Natalie Junghans… la moglie di Vincent!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Natalie complice di Philipp e rivale di Ana

Sì, avete capito bene: il bel veterinario è sposato! Si tratta di un segreto che verrà riportato alla luce dal perfido Philipp (Robin Schick) come parte del suo diabolico piano di separare il rivale e Ana. Un piano che (purtroppo) sembrerà funzionare…

Come prevedibile, l’arrivo di Natalie porterà infatti non poco scompiglio nella giovane coppia. E poco importa che Vincent fosse convinto che la Junghans avesse da tempo annullato le loro nozze (celebrate a Las Vegas in un momento di follia).

Complici i suoi sentimenti per il veterinario, Natalie finirà infatti per diventare complice di Philipp, tramando insieme a quest’ultimo per distruggere l’amore di Vincent e Ana. Per questi ultimi sarà dunque la fine?

Tempesta d’amore, casting news: Teresa Klamert interpreta Natalie Junghans

Il personaggio di Natalie Junghans verrà interpretato da Teresa Klamert, attrice tedesca classe 1992 molto attiva sul piccolo schermo, dove ha collezionato numerose partecipazioni in serie televisive.

Come vi abbiamo anticipato, questo ruolo sarà cruciale per lo sviluppo della trama centrale della ventesima stagione. Ciononostante, il personaggio di Natalie non entrerà a far parte del cast fisso: la Junghans resterà infatti in scena per circa due mesi, dalla puntata 4208 alla 4253.

Chiudiamo con una curiosità. Molti anni prima di interpretare il personaggio di Natalie, la Junghans entrò già a far parte del cast della soap bavarese: nell'ormai lontanissima terza stagione ricoprì infatti il ruolo di Amelie Roth, cugina dell'allora protagonista Samia (Dominique Siassia)!