Tempesta d’amore: Erik scopre la vera storia di Caspar. Ecco cosa nasconde… | Anticipazioni italiane

Un nuovo simpaticissimo personaggio è da poco comparso al Fürstenhof, movimentando le vite di molti… Erik (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus) in primis! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scopriremo però che Caspar Weiss (Andreas Hagl) non è esattamente chi dice di essere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne e Erik accolgono Caspar

Dopo una grave malattia ed una profonda crisi che ha messo in pericolo la loro unione, Erik e Yvonne sono ormai da qualche settimana più felici ed innamorati che mai. Non c’è dunque da stupirsi se la donna ha deciso di mostrare la propria riconoscenza alla vita facendo del bene…

È stato in questo contesto che la Klee ha conosciuto Caspar Weiss (Andreas Hagl), un giovanotto simpatico e talentuoso arrivato al Fürstenhof come nuovo aiuto-cuoco. Da subito affezionatasi al giovane collega, Yvonne ha preso quest’ultimo sotto la propria ala protettiva, arrivando non solo a coprirlo per un furto, ma addirittura ad accoglierlo in casa! Una decisione che, come prevedibile, non è stata particolarmente gradita da Erik…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik scopre la vera storia di Caspar

Già infastidito dalla presenza del giovane coinquilino nel suo nido d’amore con la moglie, l’uomo non potrà infatti fare a meno di sospettare che Caspar stia nascondendo qualcosa. E così – quando Erik scoprirà che un criminale che corrisponde alla descrizione del giovane Weiss è attualmente ricercato nella zona di Bichlheim – farà due più due…

Il risultato? Dopo aver ascoltato una telefonata sospetta di Caspar, Erik arriverà a frugare nello zaino di quest’ultimo, facendo una scoperta inaspettata: a differenza di quanto da lui affermato, il giovane Weiss è minorenne e vive in un istituto per minori! E non è finita qui…

Basterà una telefonata al centro dove il ragazzo risulta resistente perché Yvonne ed Erik scoprano la drammatica storia del loro nuovo inquilino: Caspar è rimasto orfano tre anni prima e vive da allora in un istituto, da cui è recentemente fuggito dopo aver commesso un furto. E a quel punto i due coniugi si troveranno di fronte ad una difficile scelta… Seguici su Instagram.