Tempesta d’amore: Katja registra la confessione di Markus e lo incastra! | Anticipazioni italiane

Un durissimo colpo è in arrivo per Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer)! Dopo aver visto i suoi intrighi smascherati, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il cinico imprenditore si troverà infatti ad affrontare le conseguenze delle sue azioni. Ed il pericolo più grande arriverà proprio dalla persona a lui più cara… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus viene smascherato

Pur di mettere le mani sui preziosi dipinti di Anton Hagen, Markus Schwarzbach non si è fermato davanti a nulla, arrivando non solo a ingannare la donna che ama – Katja Saalfeld (Isabell Stern) – ma anche a complottare per la demolizione del Fürstenhof, rovinando così vite intere. Fortunatamente, però, il suo perfido piano non andrà in porto…

Smascherato in extremis dalla coraggiosa Helene Richter (Sabine Werner), nei prossimi giorno l’albergatore si troverà di fronte ad una disfatta totale, sia da un punto di vista personale che negli affari: oltre a vedere fallire il suo piano lucrativo, l’uomo si troverà anche isolato dai suoi cari. Ed il peggio deve ancora venire…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Katja incastra Markus

Se Vincent (Martin Walde) si allontanerà da quel padre che aveva appena iniziato a conoscere ad apprezzare, sarà soprattutto Katja a rimanere devastata dal tradimento dell’uomo che ama, specialmente perché quest’ultimo – oltre ad ingannarla e mentirle – ha sfruttato la passione della donna per Anton Hagen per sviluppare i suoi perfidi piani.

Il risultato? Determinata a far pagare l'ex fidanzato per i suoi errori, Katja riuscirà a strappare a Markus una confessione, che registrerà in segreto… per poi consegnarla a Christoph (Dieter Bach)! Per Schwarzbach sarà dunque finita? Lo scopriremo molto presto…