Tempesta d’amore: Markus smascherato e sconfitto! | Anticipazioni italiane

Per mesi ha complottato nell’ombra, pronto a distruggere decine di vite di fronte alla prospettiva di un guadagno personale. Proprio quando sarà finalmente vicino al trionfo finale, Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) subirà però una clamorosa sconfitta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene sulle tracce di Markus

Dopo aver superato crisi gravissime, il Fürstenhof sembra essere arrivato all’ultimo capito della sua prestigiosa storia… e la colpa è tutta di Markus! Dopo aver scoperto che all’interno di una parete dell’hotel si nascondono dei dipinti di Anton Hagen dal valore inestimabile, il cinico imprenditore ha deciso di trovare il modo di vendere e poi far demolire l’albergo. Per riuscirci, però, ha dovuto prima ridurre i Saalfeld sul lastrico, in modo da non lasciare loro nessuna scelta…

Proprio nulla sembrerà più impedire il trionfo di Schwarzbach, qualcosa di inaspettato cambierà le carte in tavola: Helene (Sabine Werner) verrà casualmente a conoscenza del fatto che Markus è sulle tracce di alcuni dipinti perduti e deciderà di indagare. Una decisione destinata a cambiare le sorti di tutti!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Markus viene sconfitto

Ignaro di quanto sta accadendo a sua insaputa, Markus crederà di avere ormai la vittoria in mano ed organizzerà l’incontro col notaio per la firma dei documenti di cessione del Fürstenhof al miliardario Steven Cross, che – come sappiamo – intende demolire e poi ricostruire l’hotel negli Stati Uniti.

Proprio quando l’ultimo dei comproprietari dell’albergo starà per siglare il fatidico documento, però, Helene irromperà nella riunione con una rivelazione sconvolgente: Markus li sta ingannando tutti, solo per mettere le mani su un tesoro nascosto! E non si limiterà ad accuse vuote…

La Richter condurrà infatti gli esterrefatti Christoph (Dieter Bach) e Alexandra (Daniela Kiefer) nella stanza dell’hotel al cui interno sono stati murati i preziosi dipinti di Anton Hagen. E a quel punto tutte le bugie di Markus si scioglieranno come neve al sole…

Sarà così che il Fürstenhof verrà salvato dalla distruzione, mentre Schwarzbach si troverà ad affrontare le conseguenze dei suoi intrighi… Seguici su Instagram.