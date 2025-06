Tempesta d’amore: Katja sceglie tra Werner e Markus! Ecco cosa farà… | Anticipazioni italiane

Amore o famiglia? Fin dal suo incontro con Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), è stato questo il dilemma che ha tormentato Katja Saalfeld (Isabell Stern). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la bella sommelière prenderà finalmente una decisione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Katja scopre il doppio gioco di Markus

Quando ha conosciuto Markus – in circostanze a dir poco inusuali – Katja ha creduto di vivere un sogno… almeno fino a quando non ha scoperto l’identità del suo amato! Da allora la donna è dovuta costantemente scendere a compromessi tra la lealtà nei confronti della propria famiglia (e Werner in particolare) e l’amore per Schwarzbach.

Se ultimamente la situazione sembrava essere migliorata grazie all’apparente “ravvedimento” del fidanzato, Katja ha ricevuto l’ennesimo durissimo colpo quando Werner (Dirk Galuba) le ha rivelato l’amara verità: Markus sta provando a vendere il Fürstenhof alle sue spalle! E ora?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Katja sceglie tra Markus e Werner

Inutile dire che la donna rimarrà devastata dalla scoperta e prenderà le distanze dal compagno. Non ci vorrà però molto prima che Markus riesca ancora una volta a rabbonire la sua amata, convincendo quest’ultima della sua buona fede.

Sarà così che – quando poco dopo Werner pretenderà che la Saalfeld si schieri al suo fianco nella sua guerra contro Schwarzbach per salvare il Fürstenhof – Katja si sentirà sotto pressione e prenderà una decisione drastica.

Stanca di essere sempre tra due fuochi, la donna annuncerà infatti che d'ora in poi si manterrà neutrale, senza prendere le parti di nessuno! Riuscirà a mantenere i suoi buoni propositi? E, soprattutto, potrà così salvare la sua relazione con Markus?