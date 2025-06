Tempesta d’amore: la morte di Wilma! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Un evento drammatico sta per sconvolgere il Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore andrà infatti in scena la morte di un personaggio amatissimo: Wilma von Zweigen (Birgit Koch). Una tragedia destinata a cambiare per sempre le vite dei tre protagonisti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Wilma nomina Ana sua erede

Al momento del suo ingresso in scena, vi avevamo anticipato che Wilma avrebbe ricoperto un ruolo importantissimo in questa ventesima stagione della soap. E infatti così è stato! Colpita dall’intelligenza e dal buon cuore di Ana Alves (Seluna-Delta Kokol), l’eccentrica baronessa ha infatti preso quest’ultima sotto la propria ala protettiva. Al contrario, l’anziana nobildonna ha ben compreso di che pasta è fatto Philipp (Robin Schick), traendone le dovute conclusioni…

Dopo aver dato al pronipote la possibilità di redimersi, rimanendo però puntualmente delusa, Wilma ha dunque preso una decisione drastica: escludere Brandes dal proprio testamento, nominando invece Ana come sua unica erede! Una decisione di cui nessuno è a conoscenza… almeno per ora!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Wilma vuole fare parapendio

Sarà in queste circostanze che la von Zweigen scoprirà che le proprie condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate e di avere dunque ancora poco da vivere. Invece che ascoltare le preghiere di Vincent (Martin Walde) e rivelare la triste verità ad Ana, però, la donna deciderà di reagire a modo proprio, godendosi la vita fino all’ultimo!

Di fronte ad un’esterrefatta Ana, Wilma deciderà dunque di organizzare niente meno che un’escursione in parapendio per realizzare un suo vecchio sogno. Benché riluttante, la ragazza esaudirà il desiderio della sua benefattrice, anche se – con suo grande sollievo – alla fine sarà l’anziana stessa a rinunciare all’ultimo istante a quell’attività (decisamente superiore alle sue forze).

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Wilma muore

Sarà così che le due donne trascorreranno la giornata chiacchierando serenamente in mezzo alla natura, ignare che si tratti dei loro ultimi istanti insieme. Quando Wilma si renderà conto che la sua ora è giunta, si congederà segretamente dalla sua amata Ana, senza però rivelare a quest’ultima quanto sta realmente accadendo.

Il risultato? Allontanatasi per qualche istante dall’anziana, la Alves troverà la von Zweigen senza vita! Una scoperta che la lascerà profondamente traumatizzata. Sconvolta, la ragazza sprofonderà nella disperazione, piangendo la sua benefattrice. E sarà solo tra qualche tempo che Ana scoprirà quanto profondo e sincero è stato l’affetto di Wilma nei suoi confronti…

In attesa di assistere a queste puntate ad altissimo tasso drammatico, vi anticipiamo che la morte di Wilma rappresenterà un punto di svolta nella ventesima stagione di Tempesta d'amore…