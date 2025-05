Tempesta d’amore: Wilma scrive un nuovo testamento! Ecco chi sarà il suo erede… | Anticipazioni italiane

Sentimenti ed interessi economici sono destinati ad intrecciarsi mai come prima in questa ventesima stagione di Tempesta d’amore. Il triangolo amoroso con al centro Ana Alves (Seluna-Delta Kokol) è destinato infatti a fondersi con un’altra storyline decisamente meno romantica: la guerra per l’eredità di Wilma von Zweigen (Birgit Koch), ovvero una trama che nelle prossime puntate italiane della soap vedrà un colpo di scena destinato a segnare il corso del resto della stagione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Wilma vuole riscrivere il suo testamento

Al momento del suo ingresso in scena, vi avevamo anticipato che Wilma si sarebbe rivelata un personaggio cruciale, destinato a segnare l’intera ventesima stagione di Tempesta d’amore. Ricchissima nobildonna senza eredi diretti, la von Zweigen è infatti finita nel mirino nel pronipote Philipp Brandes (Robin Schick), che ha tentato invano di ingraziarsi l’anziana nella speranza di essere nominato suo erede. Purtroppo per lui, però, la baronessa si rivelerà essere tutt’altro che ingenua…

Intuendo le reali intenzioni del giovanotto, Wilma ha dunque tenuto quest’ultimo a distanza, avvicinandosi invece sempre più ad Ana Alves – da lei assunta come assistente personale nonché amica e confidente – e Vincent Ritter (Martin Walde), giovane veterinario nonché unica persona a cui la von Zweigen ha confidato di essere gravemente malata. E proprio l’aggravarsi della malattia porterà l’anziana a prendere una decisione inaspettata…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Wilma nomina Ana sua erede

Come sappiamo, da tempo la donna sta pensando a come distribuire il suo immenso patrimonio dopo la propria morte. Una necessità che diventerà sempre più pressante a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Ma chi nominare come suo erede?

Ebbene, sarà proprio mentre la baronessa si porrà questo difficile quesito che uno sgradevole incidente cambierà tutto. Grazie ad un passo falso di Zoe de Lavalle (Lily Lück), Ana scoprirà che Philipp l’ha tradita per settimane durante la loro “relazione”, capendo così di essere stata usata dal ragazzo per avvicinarsi proprio a Wilma. Il risultato? Quando quest’ultima verrà informata dalla Alves, avrà la conferma della propria opinione sul pronipote e capirà finalmente cosa scrivere nel proprio testamento…

Sarà così che Wilma deciderà di lasciare metà del suo patrimonio alla sua amata Ana, mentre l’altra metà dovrà venire distribuita tra diverse associazioni animaliste! Una decisione che cambierà tutto! Le ultime volontà della baronessa sono infatti destinate a dare il via ad una nuova drammatica fase della ventesima stagione di Tempesta d’amore, con conseguenze indelebili per le vite dei tre protagonisti… Seguici su Instagram.