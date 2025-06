Tempesta d’amore: Markus, scacco matto al Fürstenhof (grazie a Philipp!) | Anticipazioni italiane

Una nuova coppia diabolica è ufficialmente nata al Fürstenhof! Già molto legati in passato tanto da considerarsi quasi padre e figlio, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) e Philipp Brandes (Robin Schick) scopriranno infatti anche di avere in comune cinismo e sete di potere, nonché una rara abilità nell’ordire intrighi. E a farne le spese sarà il Fürstenhof… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Markus contro Werner

Una nuova guerra è da poco scoppiata in quel del Fürstenhof! E ancora una volta su fronti contrapposti si sono trovate le due famiglie pilastro dell’hotel: Saalfeld e Schwarzbach!

Determinato a costringere gli altri comproprietari a vendere l’albergo a cinque stelle, Markus ha infatti iniziato a tessere un intrigo dietro l’altro, nella speranza di mettere i Saalfeld in ginocchio e portarli a cedere. Werner (Dirk Galuba), però, non si arrenderà tanto facilmente!

Pronto a tutto pur di salvare l’hotel a cui ha dedicato tutta la vita, l’anziano albergatore troverà il modo per bloccare i tentativi di sabotaggio di Schwarzbach: si rivolgerà ad un giudice per far dichiarare il Fürstenhof patrimonio storico e architettonico. Il suo piano funzionerà?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Philipp aiuta Markus

Inutile dire che Markus non si lascerà scoraggiare tanto facilmente e farà immediatamente la sua contromossa: tentare di corrompere il giudice incaricato di prendere la decisione sull’hotel. Peccato solo che il suo gesto risulterà in un clamoroso autogol…

Eh sì, perché non solo il giudice non si lascerà corrompere, ma denuncerà a Werner l’accaduto! Proprio quando per Markus sembrerò essere in arrivo una sonora sconfitta, però, arriverà un aiuto insperato…

Stiamo ovviamente parlando di Philipp, il giovane direttore amministrativo del Fürstenhof cresciuto da Markus come un figlio. Sempre più determinato a fare colpo sul suo benefattore e diventarne il braccio destro, il giovane Brandes troverà infatti una soluzione tanto immorale quanto efficace al problema di Schwarzbach: modificare il sistema di prenotazioni dell’hotel per far risultare che il giudice abbia goduto di un trattamento esclusivo a spese dei Saalfeld, lasciando così intendere che questi ultimi abbiano voluto influenzarne la decisione.

E a quel punto per Werner sembrerà non esserci più nulla da fare. Il Fürstenhof sarà dunque definitivamente perduto?