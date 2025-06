Tempesta d’amore: Werner e Markus, guerra aperta per il Fürstenhof! | Anticipazioni italiane

Se c’è qualcuno disposto a qualunque sacrificio pur di salvare il Fürstenhof, quello è Werner Saalfeld (Dirk Galuba)! Legatissimo all’albergo di famiglia – a cui ha dedicato la sua intera carriera di albergatore – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’anziano dimostrerà ancora una volta di essere pronto a tutto per salvaguardare il lavoro di una vita. Una determinazione che si scontrerà però con l’avidità di qualcun altro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Markus e Christoph vogliono vendere il Fürstenhof

Nel corso degli anni il Fürstenhof ha dovuto affrontare innumerevoli crisi che ne hanno messo a rischio la sopravvivenza. Ora, però, il pericolo viene dall’interno! Spinto da pura avidità e sete di vendetta, ormai da mesi Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) sta infatti tramando nell’ombra, nella speranza di mettere i Saalfeld in ginocchio e costringerli a vendere l’hotel.

Se inizialmente l’uomo ha agito da solo – spalleggiato solo dal fedele Philipp (Robin Schick) – a sorpresa anche Christoph (Dieter Bach) ha appoggiato il piano del rivale. Come se non bastasse, Katja (Isabell Stern), deciderà di non schierarsi con la propria famiglia, ma di rimanere invece neutrale per salvaguardare la sua relazione con Markus. E così Werner si ritroverà solo contro tutti…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner lotta contro tutti

Ebbene, non per questo il vecchio Saalfeld si arrenderà! Nonostante l’età avanzata ed i problemi di cuore, l’anziano albergatore dimostrerà infatti di non aver perso la sua combattività e si preparerà alla guerra, pur di salvare il suo amato hotel.

Sarà allora che a Werner verrà un’idea geniale: rivolgersi a un giudice per far dichiarare il Fürstenhof patrimonio storico e architettonico, rendendolo così non soggetto a demolizione (che avverrebbe nel caso in cui venisse venduto a Steven Cross).

Problema risolto? Non proprio! Come prevedibile, infatti, Markus non getterà la spugna tanto facilmente. E così, mentre il vecchio Saalfeld tornerà a sperare di salvare il suo amato hotel, Schwarzbach ordirà un diabolico piano per influenzare la decisione del giudice… Chi tra i due prevarrà? Seguici su Instagram.