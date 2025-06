Tempesta d’amore: Nicole incinta di Michael? | Anticipazioni italiane

Una grande novità è in arrivo per una delle coppie più amate di questa ventesima stagione di Tempesta d’amore. Nelle prossime puntate italiane della soap, Nicole Alves (Dionne Wudu) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) si troveranno infatti di fronte ad una prospettiva davvero inattesa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael e Nicole superano la crisi

Diventati una coppia dopo aver superato mille difficoltà, Michael e Nicole sono ormai da tempo una coppia affiatata e consolidata, in grado di superare insieme ogni ostacolo. Dopo una partenza in salita, i due innamorati si sono infatti ritrovati ad affrontare della prove inaspettate, legate soprattutto al diverso approccio alla relazione e a timori di rivivere brutte esperienze passate.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Nicole sospetta di essere incinta

Sarà in questo contesto che Nicole si rivolgerà a Lale (Yeliz Simsek) per avere delle informazioni sul suo destino, sfruttando le abilità divinatorie che la ragazza ha appreso dalla nonna. Ed il responso sarà inaspettato: nel futuro della Alves ci sono dei figli!

Inutile dire che la donna non prenderà troppo sul serio la "profezia" della sua giovane amica… almeno fino a quando non si renderà conto di avere un ritardo! Nicole sarà dunque incinta di Michael? Lo scopriremo molto presto…