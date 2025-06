Tempesta d’amore: Philipp scopre che Ana è l’erede di Wilma! E tutto cambierà… | Anticipazioni italiane

Tutto sta per cambiare nel triangolo centrale della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap il protagonista Philipp Brandes (Robin Schick) farà infatti una scoperta che stravolgerà la sua vita (e non solo…). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Wilma nomina Ana sua erede

Arrivato al Fürstenhof con l’unico obiettivo di farsi nominare dalla ricchissima prozia Wilma von Zweigen (Birgit Koch) suo unico erede, Philipp ha inanellato un insuccesso dietro l’altro.

Nonostante i suoi sforzi, il giovanotto non è infatti riuscito a convincere l’anziana nobildonna di essere degno della sua eredità… anzi! Sempre più convinta che il pronipote sia un cinico approfittatore, la baronessa ha in gran segreto modificato il proprio testamento, lasciando gran parte del proprio patrimonio ad Ana Alves (Soluna-Delta Kokol). Una decisione che avrà conseguenze pesantissime…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Wilma muore

Sarà in queste circostanze che le condizioni di salute di Wilma si deterioreranno velocemente, tanto che la donna capirà di avere ancora poco da vivere. Decisa a godersi ogni istante che le resta, la baronessa trascorrerà le sue ultime ore in compagnia della sua amata Ana, per poi spirare serenamente.

Inutile dire che la morte della bizzarra anziana sarà un durissimo colpo per la giovane Alves, che si dispererà per la perdita della sua benefattrice. Mentre la ragazza piangerà la scomparsa di Wilma, ci sarà però invece chi avrà ben altre priorità…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp trova il nuovo testamento di Wilma

Stiamo ovviamente parlando di Philipp, che – con la morte della prozia – vedrà arrivare l’attesissimo momento in cui metterà le mani sul patrimonio di quest’ultima. Lo attende, però, una brutta sorpresa…

Quando si recherà nelle stanze di Wilma per verificare il contenuto del testamento di quest’ultima, scoprirà infatti la sconvolgente verità: è Ana l’unica erede della baronessa! Una scoperta che cambierà tutto…

Furioso per quello che vedrà come un vero e proprio furto, Philipp giurerà infatti a se stesso di mettere le mani su ciò che gli spetta… costi quel che costi! E da quel momento la sua vita (insieme a quella di Ana) cambierà per sempre…