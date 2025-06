Tempesta d’amore: Yvonne chiede a Erik di tradirla! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Fino a dove si è disposti a spingersi per salvare un grande amore? Nel caso di Yvonne Klee (Tanja Lanäus) la risposta sarà davvero sorprendente! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna farà infatti al suo amato Erik Vogt (Sven Waasner) una proposta a dir poco sconcertante per salvare il loro matrimonio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik e Yvonne si separano dopo le nozze

Il loro matrimonio doveva essere il coronamento di una storia d’amore unica e a tratti incredibile. Eppure, un terribile errore ha rovinato tutto. Benché in apparenza romantiche e serene, le nozze di Erik e Yvonne sono infatti state “sporcate” dalla consapevolezza del tradimento della donna con Christoph (Dieter Bach). Una macchia che si rivelerà più difficile del previsto da rimuovere…

Benché a parole Erik abbia perdonato la sua amata (tanto da decidere di sposarla), il pensiero dell’infedeltà di quest’ultima e l’irrazionale gelosia verso Saalfeld lo stanno infatti tormentando. E così – rendendosi conto di non riuscire a fare passi avanti – i due neo-sposini hanno preso una decisione sofferta: un periodo di pausa dal loro matrimonio! Le sorprese, però, sono tutt’altro che finire…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Yvonne dà ad Erik il permesso di tradirla

Se la speranza dei due coniugi era quella di usare la pausa per potersi poi riavvicinare, purtroppo nei fatti le cose sembreranno andare diversamente. Benché entrambi soffrano moltissimo per la separazione, non sembreranno infatti riuscire a fare un passo di avvicinamento.

Sarà in questa complessa situazione che una nuova affascinante ospite di nome Paulina Blum (Laura Preiss) comparirà al Fürstenhof… e con Erik scatterà subito l’attrazione! Invaghita di Vogt, la donna lascerà infatti chiaramente intendere di essere interessata ad un’avventura con quest’ultimo. Una proposta che lui respingerà con decisione, in quanto sposato. A sorpresa, però, Yvonne sarà di tutt’altro avviso…

Pronta a tutto pur di salvare il suo rapporto con l’uomo che ama, la Klee farà dunque al marito una proposta apparentemente assurda: tradirla con Paulina in modo da “pareggiare i conti” e poter finalmente guardare avanti! Erik accetterà? Seguici su Instagram.