Tempesta d’amore: Yvonne perde Erik e lascia il Fürstenhof! | Anticipazioni italiane

Una decisione drammatica è in arrivo per Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Disperata all’idea di aver perso definitivamente il suo grande amore, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna farà una scelta dolorosa dalle conseguenze inaspettate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Yvonne dà ad Erik il permesso di tradirla

Sono trascorsi solo pochi giorni dalle toccanti nozze di Yvonne ed Erik (Sven Waasner). Eppure il matrimonio di questi due amatissimi personaggi sembra essere già giunto al capolinea…

Incapaci di superare la crisi provocata dal tradimento della donna con Christoph (Dieter Bach), i due neo-sposini hanno optato per una separazione temporanea, nella speranza di riuscire poi a ripartire da capo. Purtroppo, però, nulla sembrerà funzionare…

Sarà così che Yvonne – sopraffatta dalla disperazione – farà al marito una proposta sconcertante come ultima chance di salvare il loro matrimonio: darà all’uomo il permesso di tradirla, in modo da “pareggiare i conti”! Lui accetterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne decide di lasciare il Fürstenhof

Inutile dire che Erik resterà spiazzato dall’offerta della moglie e, seppur dubbioso, prenderà effettivamente in considerazione l’idea di un’avventura con una cliente del Fürstenhof molto affascinante. All’ultimo momento, però, si renderà conto di non riuscire a tradire colei che ama con un’altra donna.

Tutto risolto? Purtroppo no! Benché sollevata all’idea che il marito le sia rimasta fedele, Yvonne si renderà infatti conto che Erik non intende affatto tornare insieme a lei. E a quel punto la disperazione prenderà il sopravvento…

Ormai convinto di aver perso definitivamente il suo compagno, la Klee lascerà dunque il Fürstenhof per iniziare una nuova vita lontano da Bichlheim e dal suo amore perduto. Sarà dunque la fine per questa bellissima coppia? Lo scopriremo molto presto… Seguici su Instagram.