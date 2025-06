Un posto al sole: CHIARA è l’ultima carta di Marina per i Cantieri? | Anticipazioni

Sorpresa all’orizzonte per i fan di Un posto al sole, un po’ meno per i lettori di questo sito visto che, già in tempi non sospetti, avevamo parlato in anteprima del prossimo rientro in scena di Chiara Petrone! Ma ora ci sono nuovi particolari sul ritorno del ruolo interpretato da Alessandra Masi, destinato – a quanto pare – ad aggiungersi al già nutrito numero di personaggi in azione nella storyline più “gettonata” del momento.

Cominciamo col dire che tutti i passi che in questi giorni stanno facendo Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano) per trarsi d’impaccio si riveleranno un buco nell’acqua. La situazione dei Cantieri resterà dunque a forte rischio, anche perché nel frattempo Gennaro (Carlo Caracciolo) comincerà decisamente a fare la voce grossa…

Un posto al sole trame: Chiara Petrone riceve l’offerta di diventare socia dei Cantieri!

Eh sì. In questi giorni Gagliotti è molto preso dalle sue “pene d’amore” nei confronti di Elena (Valentina Pace), ma tra poche settimane si paleserà nuovamente il suo furbo lato d’affarista: l’uomo, sempre più in disaccordo con Ferri e consorte, tesserà la sua tela per assumere il controllo completo dei Cantieri!

Marina, però, non se ne starà a guardare e penserà di giocarsi un'ottima carta, forse l'ultima che ha a disposizione: Chiara! È a lei infatti che la Giordano chiederà proporrà di diventare socia di minoranza dell'azienda, in modo da fermare l'eventuale strapotere di Gennaro. Sarà la soluzione giusta?