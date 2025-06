Un posto al sole: Eugenio Nicotera ha (seri?) problemi di salute! | Anticipazioni

Dopo un lungo stand-by, a breve ricominceremo a seguire a Un posto al sole le vicende del magistrato Eugenio Nicotera, che ormai da un po’ non fa più parte della vita personale di Viola (Ilenia Lazzarin) ma che è pur sempre collegato alla famiglia Giordano-Bruni essendo il padre del piccolo Antonio (Eduardo Scafora).

Molti fan rivorrebbero unita la coppia Viola-Eugenio, ma – a giudicare dalle prime anticipazioni – stavolta il personaggio interpretato da Paolo Romano torna in video con problemi di tutt’altro tenore…

Spoiler Un posto al sole: torna Eugenio Nicotera, ma non sta bene…

Eh sì. Gli spoiler sentenziano che qualcuno sta per avvertire un malore e la sensazione è che questo “qualcuno” sia proprio Eugenio. Malessere passeggero o qualcosa di cui preoccuparsi?

Lo scopriremo sicuramente in corso d'opera, ma è da notare che – sin da subito – Ornella (Marina Giulia Cavalli) percepirà che la situazione non è da prendere sottogamba. Il problema è che l'impegnatissimo uomo di legge tenderà a trascurare la sua salute e a non dare troppa importanza a quanto accaduto: riuscirà la dottoressa Bruni a fargli cambiare idea?