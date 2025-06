Un posto al sole: Luca e Giulia tornano a Napoli e arriva anche Gianluca | Anticipazioni

Alla fine, pare proprio che nelle prossime puntate di Un posto al sole Luca De Santis (Luigi Di Fiore) si farà convincere da Giulia (Marina Tagliaferri) ad affrontare la sua situazione con più calma, così i due torneranno in quel di Napoli. Ma qualcun altro li seguirà…

Iniziamo col dire che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) scoprirà in tempi brevi che i due sanno benissimo dove si trova suo figlio Gianluca (Flavio Gismondi), e darà in escandescenze arrabbiandosi moltissimo per il fatto di essere stato lasciato all’oscuro di tutto. Giulia riuscirà però a calmarlo e a quel punto l’avvocato prenderà una decisione. Quale sarà?

Forse non c’è bisogno di saperlo, perché a sorpresa sarà proprio Gianluca a palesarsi in quel di Napoli e a trovarsi faccia a faccia con l’odiato padre, dopo tanti anni. Ma non solo: se vogliamo parlare di “faccia a faccia”, ci sarà ben presto un altro incontro, quest’ultimo attesissimo dai fan…

Ebbene sì: prima ancora che vi poniate la questione, vi anticipiamo che Gianluca rivedrà molto presto la sua vecchia fiamma Rossella (Giorgia Gianetiempo) e che la cosa non sfuggirà agli occhi di Nunzio (Vladimir Randazzo), che – neanche a dirlo – non ne sarà contentissimo… Seguici su Instagram.