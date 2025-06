Un posto al sole: Rossella rivedrà Daniele Fusco, incubo senza fine | Anticipazioni

Alla fine, i fan di Un posto al sole hanno scoperto a cosa si riferisse il famoso “ricovero ospedaliero” citato nelle trame e che avrebbe rischiato di stravolgere di nuovo la vita di Rossella (Giorgia Gianetiempo): la degente è la madre di Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris), l’ex primario che tanta angoscia aveva causato alla dottoressa Graziani e a Michele (Alberto Rossi).

La signora, pur non volendo, è già riuscita a infliggere un duro colpo a Rossella, presentando una versione dei fatti “assai di parte” (definiamola così) su quanto accaduto mesi fa e ai motivi che hanno portato il suo Daniele in carcere.

Nonostante la storia sia terminata a suo tempo con l’arresto di Fusco, si preannuncia un inquietante colpo di coda: pare proprio che, sia pure per un attimo, la nostra Ross rivedrà Fusco. Le anticipazioni non svelano le circostanze in cui ciò succederà, ma – tentando di indovinare – potremmo ipotizzare che il medico ottenga il permesso di andare a trovare la madre in ospedale. Staremo a vedere!

Riuscirà Rossella ad affrontare meglio del solito l'apparizione dell'uomo che così tanto male ha fatto a lei e alla sua famiglia? In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che la ragazza presto avrà anche un'altra gatta da pelare: dovrà contribuire a far allontanare papà Michele dalla "medium" Agata Rolando (Maria Cristina Mastrangeli), con cui il giornalista proprio in queste puntate sta instaurando uno strano legame…