Beautiful, anticipazioni americane: Liam, cura sperimentale o truffa?

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, per Liam Spencer si è di nuovo accesa la speranza: potrebbe esserci una cura per il suo inoperabile tumore al cervello. Il giovane editore, come sapete se seguite le nostre anticipazioni dagli USA, ha scoperto di avere il cancro: una massa in stadio avanzato per la quale sembrava non esserci molto da fare, se non una chemioterapia aggressiva che avrebbe potuto fargli guadagnare del tempo, al prezzo, però, di un notevole abbassamento di qualità di vita.

Nei più recenti episodi statunitensi, Liam ha sparato a Luna Nozawa, dopo essere stato lui stesso colpito da un proiettile partito dalla pistola della giovane, durante la colluttazione con cui il ragazzo sperava di disarmarla: ferito, Liam è riuscito a strappare l’arma dalle mani di Luna prima che provasse a sparare a Steffy e, ritenendosi ormai un uomo già morto (sia per la ferita che per la malattia), ha premuto il grilletto contro una sorpresissima Luna che, fino a pochi istanti prima, lo aveva provocatoriamente invitato a sparare, certa che non ne avrebbe mai avuto il coraggio.

Portati entrambi in ospedale, non ne sono usciti tutti e due vivi: Luna è morta in terapia intensiva dopo l’intervento chirurgico (ma è davvero così?) mentre Liam ha superato l’operazione, riprendendo conoscenza subito dopo. L’emergenza è stata l’occasione per Bill Spencer di scoprire la verità sulla salute del figlio: l’editore, che tutti incolpano per l’accaduto visto l’aiuto che ha fornito a Luna rimettendola in libertà, da quel momento non ha più lasciato il capezzale di Liam.

La narrazione ha così subito un piccolo salto temporale di qualche giorno, come evidenziato dai dialoghi tra i personaggi, così da fare passare il tempo necessario a Liam di riprendersi in parte dalla ferita d’arma da fuoco, che di certo non ha migliorato le sue condizioni, anzi. Deciso a non arrendersi alla diagnosi terminale del figlio, Bill ha ricevuto una nuova speranza da Grace Buckingham, la quale ha informato l’editore dell’esistenza di una nuova terapia, in fase sperimentale, che potrebbe salvare la vita di Liam.

La procedura, tuttavia, non ha un esito scontato e non gode dell’approvazione dell’ospedale universitario presso cui è ricoverato Liam. Decisi a tentare il tutto per tutto, Liam e Bill hanno così deciso di aderire al trial, pagando la somma di un milione di dollari. Liam, dunque, verrà trasferito in una clinica privata dove subirà un intervento.

Ma è tutto oro quello che luccica o dietro c'è qualcosa di losco? Già vi avevamo informati dello strano comportamento manifestato da Grace, atteggiamento che è continuato con lo scorrere delle puntate, creando attorno alla dottoressa un'aria ambigua. Grace è sincera, oppure l'inaspettata offerta di una terapia (che non aveva mai menzionato in questi mesi) fa parte solo di una truffa per intascare i soldi degli Spencer, promettendo una guarigione impossibile?