Beautiful: oops, LI l’ha fatto di nuovo… LUNA è viva! | Anticipazioni americane

La morte di Luna Nozawa nelle puntate americane di Beautiful ci aveva lasciato subito sospettosi. E ve ne avevamo raccontato anche i motivi: dapprima lo spoiler (accidentale?) fatto da Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) che a giugno, sui social, aveva pubblicato le foto delle copertine dei copioni per le ultime registrazioni prima della chiusura del set per l’annuale pausa estiva, sui quali si leggeva nella lista dei personaggi il nome di Luna per le puntate che, negli USA, andranno in onda a settembre.

Poi erano arrivati anche dettagli sulla dinamica dell’apparente dipartita della figlia (in passato creduta cugina) di Finn: “casualmente” la ragazza è stata dichiarata deceduta una volta portata in sala rianimazione da Li Finnegan, dopo una complessa operazione chirurgica a cui aveva preso parte anche Bridget Forrester. La madre di Finn, però, si era offerta per portare da sola la parente in rianimazione, salvo poi riemergere per dare il triste annuncio del decesso, restando sconvolta dalla freddezza mista a sollievo con cui la sorella, Poppy Nozawa, aveva accolto la notizia.

Quest’ultima, sebbene provata dalla morte della figlia, non può che sentirsi in parte sollevata vista la deriva omicida intrapresa da Luna, che aveva anche fatto in modo di incastrarla per duplice assassinio. Al contempo l’improvvisa virata da parte della stessa Li che, assolutamente ostile a Luna fino a pochi episodi prima, ora manifesta una forte empatia per la nipote, ritenendo che non fosse malvagia bensì il frutto dell’influenza nefasta da parte di Poppy.

In fondo gli autori di Beautiful non sono estranei a capovolgimenti nei punti di vista e sentimenti dei personaggi se servono a forzare le trame in determinate direzioni. A rafforzare la teoria, la reazione della dottoressa alle domande dell’altra nonna di Luna, Sheila Carter, circa un funerale. Come accadde nel caso della finta morte di Finn, anche stavolta Li ha liquidato la questione sostenendo di essersene già occupata, in modo rapido e privato. E, infatti, Luna non è affatto morta!

Insomma, Li lo ha fatto di nuovo: ha inscenato la morte della nipote solo per provare a salvarle la vita in segreto, con un accanimento terapeutico poco ortodosso, proprio come aveva fatto con Finn. Nei prossimi episodi statunitensi Sheila inizierà a sospettare che Li nasconda qualcosa e che non abbia detto tutto sulla morte di Luna: arriverà alla verità?

Quando Luna riprenderà conoscenza, sarà la stessa persona di prima, oppure ci aspetta una sua redenzione che possa giustificarne la presenza sulla scena nel lungo periodo? Un po’ come avvenuto per Sheila che, almeno per ora, sembra essersi guadagnata una nuova vita, lontano dall’oscurità del passato. Ma davvero, per entrambe, quei tempi sono finiti per sempre? Seguici su Instagram.