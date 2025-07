Beautiful: sparatoria con tre vittime nelle puntate americane | Anticipazioni e ipotesi

Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, abbiamo lasciato Luna Nozawa alle prese con un piano che le permettesse di sbarazzarsi dell’unico ostacolo che, secondo lei, si frappone tra lei e il padre John Finnegan: la moglie del medico, Steffy.

Convinzione della ragazza è infatti che senza quest’ultima, Finn l’accoglierebbe nella sua vita a braccia aperte, dimenticandosi del fatto che la figlia (in passato creduta sua cugina) ha ucciso due uomini a sangue freddo e ha già tentato di eliminare Steffy dopo averla tenuta prigioniera. Un piano omicida prevede un’arma e quella Luna l’ha già recuperata, di contrabbando: una pistola, che si è allenata ad utilizzare sperando di poterla usare contro l’odiata Steffy. Un buon piano, inoltre, richiede anche una trappola in cui attirare il bersaglio e, per questo, Luna ha usato il suo piccolo fratellastro, Hayes.

L’occasione propizia si è presentata dopo la rocambolesca fuga con cui Luna è riuscita a dileguarsi, ciò a seguito del tranello con cui la polizia – grazie a Will Spencer – sperava di poter arrestare la ragazza (data la grazia ottenuta a seguito della prima condanna d’omicidio).

Tuttavia Luna è riuscita a smascherare Will, riuscendo a darsi alla fuga. Mentre tutti speravano che la giovane, a quel punto, si fosse decisa a lasciare Los Angeles sapendosi ricercata, lei in realtà si è presentata di nuovo al corso d’arte estivo di Hayes. Nelle vesti di “Sunshine” ha continuato ad ingannare l’ignara maestra, la signorina Dylan, e, dopo aver realizzato con Hayes un origami di carta per Steffy, ha inviato la creazione alla diretta interessata.

Occhio: il lavoretto a mano conteneva un disegno ritenuto inappropriato da Steffy che, appreso della misteriosa nuova assistente, ha contattato la maestra; quest’ultima, sotto minaccia di Luna, l’ha invitata alla casa sulla spiaggia, sede del corso estivo, per parlarne di persona.

Così Luna, legata e imbavagliata sul retro la signorina Dylan, ha accolto Steffy, finendo per puntarle conto la pistola e accusandola come al solito. Facendo leva sulla propria infanzia con Poppy, tossicodipendente e facile con gli uomini, Luna ha accusato Steffy di frapporsi crudelmente tra lei e Finn, quel cugino gentile e buono che in realtà era suo padre e con cui, ora, potrebbe costruire un rapporto e ritrovare una famiglia felice e sicura che comprenda anche Hayes e Sheila.

Intanto proprio Sheila ha ricostruito il piano di Luna: informata Taylor dei propri timori sul fatto che la nipote potesse ancora rappresentare una minaccia per i Finnegan, ha intuito cosa stesse provando a fare la nipote e si è precipitata alla casa sulla spiaggia.

Le anticipazioni americane per i prossimi episodi segnalano che gli avvenimenti che ne seguiranno porteranno a ben tre vittime, colpite da altrettanti colpi di pistola. Salvo nuovi avventori sul luogo del fatto, al momento sulla scena della sparatoria vi sono quattro persone: Luna, Steffy, Sheila e la signorina Dylan.

Gli spoiler anticipano che tre di loro verranno portati in ospedale dove Li Finnegan, Bridget Forrester e Grace Buckingham terranno interventi d’urgenza tesi a salvare i personaggi coinvolti. Tuttavia almeno uno di loro, per certo, non riuscirà a sopravvivere! Di chi si tratterà?

Dalla copertina di un copione postato su Instagram di recente da Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) sappiamo che a settembre Luna e Steffy saranno ancora sulla scena. Pare quasi certo che Sheila sarà una di quelle colpite da un proiettile e che per lei questo rappresenti un’occasione di riscatto che le permetta di ottenere uno spiraglio di accettazione da parte di Steffy.

Non è da escludere anche un coinvolgimento di Finn, che le anticipazioni non indicano tra i medici che si occuperanno dell’emergenza. Il dottore è stato informato da Steffy sul suo colloquio con la signorina Dylan: l’uomo si presenterà sulla scena degli spari? Seguici su Instagram.