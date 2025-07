Beautiful, anticipazioni USA: Liam, guarigione miracolosa? Finn e Bridget sospettosi!

Nelle puntate americane di Beautiful, nonostante la gioia per la guarigione di Liam Spencer da un tumore al cervello considerato inoperabile e scarsamente trattabile, qualcuno esperto del campo ha iniziato a nutrire delle perplessità sulla cura del giovane. Ci riferiamo a John Finnegan e Bridget Forrester, i quali vorrebbero sapere di più sull’approccio sperimentale che ha permesso a Grace Buckingham di ottenere un miracolo.

Gli interrogativi di Bridget e Finn partono da alcune considerazioni: oltre alla diagnosi infausta con cui Grace aveva presentato loro il caso di Liam, sono risultate strane anche le tempistiche e le modalità con cui la madre di Zoe e Paris ha agito.

La sperimentazione, infatti, non era stata menzionata fino al momento in cui la dottoressa non l’ha proposta a Bill Spencer, nonché il momento non ottimale in cui Liam è stato operato, visto che si stava riprendendo da un colpo di pistola che ne aveva indebolito il fisico (già messo a dura prova dalla malattia). Inoltre l’operazione è stata svolta da un medico sconosciuto, in una clinica privata esterna all’ospedale, in cui Liam è stato trasferito in fretta e furia.

Insomma, gli interrogativi di Finn e Bridget sono tanti, sebbene i due, vista la reputazione di Grace e la comprovata condizione di Liam, non pensino al momento a qualcosa di losco. Semplicemente, a sorprenderli sono le poche spiegazioni mediche che Grace è stata disponibile a condividere con loro.

Intanto gli spettatori USA della soap si chiedono se Liam sia davvero guarito e, soprattutto, se sia stato mai davvero malato. Che Grace abbia falsificato le sue analisi, approfittando del trauma cranico che lo aveva portato in ospedale, trovando poi il modo di indurre dei falsi sintomi in tutti questi mesi?

Almeno per ora Finn non potrà contare sul supporto di Steffy Forrester in quest’indagine: la moglie infatti, dopo i drammi della sparatoria, ha deciso di concedersi un periodo fuori città con i bambini. Questo è il modo in cui gli autori hanno deciso di giustificare la sua assenza a causa della nuova pausa maternità della sua interprete, Jacqueline MacInnes Wood.

Come per le precedenti, tuttavia, la sua assenza non dovrebbe essere particolarmente lunga: il nome di Steffy, infatti, compariva nelle copertine di alcuni copioni pubblicati online, riguardanti puntate che, negli USA, saranno trasmesse a settembre. Inoltre in queste settimane il set è chiuso per la tradizionale pausa estiva, che contribuirà a coprire l’assenza dell’attrice.

La momentanea uscita di scena di Steffy è stata accompagnata da un gesto inaspettato quando la donna ha ringraziato Sheila Carter per aver provato a proteggerla da Luna. Sebbene ciò non significhi necessariamente un perdono da parte di Steffy per il passato, per Sheila è un primo motivo di speranza riguardo al fatto che, in futuro, la moglie di Finn possa riconoscere il suo cambiamento. Per la Carter, dunque, è arrivato davvero il momento della redenzione e della normalizzazione?