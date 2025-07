Forbidden Fruit anticipazioni: Ender ridicolizza Yildiz con la stampa!

Anche se alla fine riuscirà a sposare il ricchissimo Halit Argun (Talat Bulut), i problemi dell’arrivista Yıldız Yılmaz (Eda Ece) non saranno per niente risolti. Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, infatti, la donna dovrà continuare a guardarsi le spalle da Ender Çelebi (Şevval Sam), l’ex moglie di Halit in cerca di vendetta. E lo scandalo sarà dietro l’angolo…

Forbidden Fruit, news: Ender prepara una nuova trappola per Yildiz

Tutto partirà quando Ender farà presente al fratello Caner (Barış Aytaç) di aver trovato un modo per ridicolizzare l’ormai nuova signora Argun di fronte a tutta la stampa. Possiamo infatti anticiparvi che Ender andrà da un tipografo, al quale chiederà di stampare un unico invito da parte di un membro di una casata reale di un regno inesistente.

Tale invito, specificatamente per due persone, verrà consegnato a Yildiz dalle mani di Aysel (Vildan Vatansever), la domestica di villa Argun ancora completamente dalla parte di Ender (poiché non sopporterà l’idea che una sua collega sia diventata la nuova signora della casa). Ignara dell’inganno, Yildiz farà dunque i salti di gioia quando realizzerà di essere stata invitata ad un prestigioso evento mondano e, dato che non si sentirà ancora completamente accettata né dal marito e né dai figliastri, deciderà di parteciparvi insieme all’amica parrucchiera Şengül (İrem Kahyaoğlu)…

Forbidden Fruit, spoiler: Ender ridicolizza Yildiz con la stampa!

Agendo in tale modo, Yildiz andrà incontro ad un vero e proprio scandalo. Possiamo anticiparvi che, appena arriverà nell’albergo, Yildiz si troverà di fronte ad un folto gruppo di giornalisti, che non esiteranno a prenderla in giro, a favore di telecamera, appena pronuncerà il nome del sovrano del regno inesistente che l’ha invitata.

Yildiz scapperà in fretta e furia e farà presente a Şengül che è stata sicuramente Ender ad attirarla nella trappola. Halit scoprirà invece tutto quanto dai giornali e se la prenderà con la novella moglie, dandole addirittura dell’ignorante per il grossolano errore commesso. Una posizione che l’Argun Senior rivedrà quando, grazie al clamore mediatico della notizia, Yildiz diventerà una vera e propria celebrità sui social…

Forbidden Fruit, trame: un nuovo problema per Yildiz

Tuttavia, la situazione non sarà ancora del tutto risolta. Possiamo infatti anticiparvi che l’adolescente Erim (İlber Uygar Kaboğlu) verrà preso in giro dai compagni di scuola per ciò che ha fatto Yildiz. Già turbato dal divorzio lampo dei suoi genitori e dal nuovo matrimonio di Halit, Erim inizierà a strapparsi pian piano alcuni capelli. Come se non bastasse, il piccolo Argun perderà improvvisamente i sensi di fronte al padre, che – preoccupato – lo porterà in ospedale insieme alla figlie Zehra (Şafak Pekdemir) e Lila (Ayşegül Çınar) dimenticandosi completamente di Yildiz.

Dopo averlo visitato, i medici faranno presente a Halit che Erim sta soffrendo per il modo in cui è finito il suo matrimonio con Ender. Non a caso, il primario dirà all'Argun Senior che è necessario che il ragazzino passi un po' di tempo con i suoi genitori insieme. Una prescrizione che, di fatto, obbligherà Halit a cercare di appianare le divergente con l'ex moglie Ender per il bene di Erim. Ma come la prenderà Yildiz?