Forbidden Fruit anticipazioni: il matrimonio di Halit e Yildiz

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yıldız Yılmaz (Eda Ece) riuscirà nel suo intento e sposerà il ricchissimo Halit Argun (Talat Bulut). Tuttavia, non mancheranno dei piccoli imprevisti che l’ex cameriera non riuscirà ad arginare e che saranno innescati da Ender Çelebi (Şevval Sam), l’ormai ex moglie di Halit…

Forbidden Fruit, news: Halit chiede a Yildiz di sposarla

Come vi abbiamo già accennato, Halit smetterà ad un certo punto di corteggiare Yildiz – che gli avrà strategicamente rifilato diversi due di picche – e tenterà di conoscere meglio Azra. Tuttavia, ad interferire nella nuova frequentazione dell’ex marito ci penserà Ender, che farà in modo di far recapitare ad Halit una foto compromettente della sua nuova fiamma.

Halit smetterà subito di sentire Azra, ma cadrà immediatamente nel nuovo tranello di Yildiz che gli confesserà di essere innamorata di lui poiché presa dalla paura che qualcun’altra possa rubarglielo. Una dichiarazione, quella della Yilmaz, che l’Argun Senior prenderà con il sorriso, visto che la stupirà chiedendole ufficialmente di diventare sua moglie.

Neanche a dirlo, Yildiz non si farà ripetere due volte tale domanda ad accetterà subito la proposta. Ciò con buona pace di Ender, la quale però muoverà ancora le file per sabotare l’unione…

Forbidden Fruit, spoiler: il matrimonio di Yildiz e Halit

Ad esempio, fingendo di interessarsi al patrimonio del figlio Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu), Ender andrà dall’avvocato di Halit e gli consiglierà di proporre all’uomo un contratto prematrimoniale da far firmare a Yildiz. Visto che però riuscirà a individuare il piano della sua “nemica”, la stessa Yildiz agirà strategicamente e parlerà per prima ad Halit di un contratto per stabilire gli accordi della loro unione, nel caso non dovesse funzionare. A sorpresa, Halit sembrerà però non curarsi di tale particolare, tant’è che dirà a Yildiz che si fida ciecamente di lei.

E così nonostante i vari sabotaggi di Ender, compreso una sorta di patto con Zerrin Taşdemir (Nilgün Türksever), l’altra ex moglie di Halit, i fidanzatini arriveranno all’altare, ma poco prima lo sposo stupirà Yildiz: le darà un contratto prematrimoniale, che la donna per non far saltare le nozze sceglierà di firmare senza nemmeno leggerlo! E, agendo in tale modo, Yildiz diventerà la nuova signora Argun in una manciata di minuti!

Forbidden Fruit, trame: il nuovo tranello di Ender

Oltre a Ender e Zerrin, tra le persone meno contente del matrimonio ci saranno ovviamente anche Zehra (Safak Pekdemir) e Lila (Ayşegül Çınar), le due figlie maggiori di Halit (a differenza dell’adolescente Erim, che darà completo appoggio al padre). Proprio per questo, Ender farà in modo che Zehra e Lila partecipino ad un evento con una cartomante, che si rivelerà essere Asuman (Melisa Dogu)… ossia la madre di Yildiz!

Le Argun metteranno ovviamente al corrente Halit di tale particolare, che potrebbe portare ad un vero e proprio scandalo qualora la stampa ne venisse al corrente, e scopriranno che nemmeno lui sapeva della professione della novella suocera. Un’omissione che costerà cara a Yildiz oppure, anche stavolta, la scaltra ex cameriera riuscirà ad ingraziarsi il marito a suon di bugie e sotterfugi? Seguici su Instagram.