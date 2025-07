Forbidden Fruit, anticipazioni: Halit chiede a Yildiz di sposarlo!

Altro che l’ex moglie Zerrin Taşdemir (Nilgün Türksever), disposta a tutto per riconquistarlo. Nel suo futuro, il ricchissimo Halit Argun (Talat Bulut) vuole Yıldız Yılmaz (Eda Ece). Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, l’imprenditore chiederà alla giovane assistente di diventare sua moglie…

Forbidden Fruit, news: Zerrin vuole riconquistare Halit

Visto il recente divorzio da Ender Çelebi (Şevval Sam), Zerrin penserà di poter riavere tutto per sé Halit, dal quale ha avuto la figlia Lila (Ayşegül Çınar). E pur di andare avanti con il suo piano, la Taşdemir deciderà di organizzare una cena al ristorante, alla quale inviterà anche il fratello minore Alihan (Onur Tuna).

L’evento di famiglia diventerà però piuttosto teso quando irromperà nel locale proprio Ender, la quale dirà a Zerrin che non ha alcun tipo di chance di riconquistare Halit perché lui ormai ha già messo gli occhi su Yildiz, la donna che qualche settimana prima aveva assunto come cameriera nella loro grande villa.

Tali parole spegneranno ovviamente il sorriso sul volto di Zerrin, soprattutto quando Ender, pochi giorni dopo, scoprirà che Yildiz è la sorella di Zeynep (Sevda Erginci), la nuova assistente di Alihan…

Forbidden Fruit, trame: Ender continua a tramare contro Yildiz ma…

Convinta da Ender che Yildiz e Zeynep si siano accordate per sedurre rispettivamente Halit e Alihan e diventare così ricchissime, Zerrin comincerà a pressare il fratello affinché licenzi la sua assistente. Visto però che starà cominciando a provare qualcosa per Zeynep, con cui avrà addirittura già fatto l’amore, Alihan si rifiuterà di procedere in tale maniera e, nel bel mezzo di un confronto con Halit, dirà di non credere affatto alla teoria delle sorelle “cacciatrici di mariti ricchi” avanzata da Ender.

Un’ipotesi che non convincerà nemmeno lo stesso Halit, che comunque cercherà di voltare pagina e comincerà ad uscire con una tale Azra quando Yildiz gli rifilerà l’ennesimo due di picche. Anche in questo caso, date le foto della nuova coppia su tutti i rotocalchi scandalistici, Ender penserà bene di metterci lo zampino, ma tutto le si ritorcerà contro…

Forbidden Fruit, spoiler: Halit chiede a Yildiz di sposarlo!

Entrando nello specifico, Ender invierà a Halit una foto compromettente di Azra scattata da un ex amante. L’imprenditore rinuncerà subito a frequentare la donna, ma poi cambierà idea quando, timorosa all’idea di lasciarsi sfuggire il futuro marito ricco, Yildiz parlerà a Halit e gli dirà che prova qualcosa per lui.

Halit sarà felice per tale risvolto, anche perché non avrà mai voluto credere davvero alle accuse rivolte alla ragazza da Ender sull’accordo che avevano stabilito affinché lo seducesse. E così, l’uomo si farà serio e chiederà a Yildiz di sposarlo! Neanche a dirlo, stavolta la Yilmaz accetterà subito la proposta, che verrà suggellata la stessa sera a cena con un anello di fidanzamento con annesso un bel diamante.

I telespettatori avranno già visto l’anello in questione, dato che sarà lo stesso che possedeva Ender e che ha venduto ad un compra oro in cambio di pochi soldi grazie all’intervento di Halit,

Come reagirà dunque Ender appena scoprirà che l’ex marito ha chiesto a Yildiz di sposarlo con l’anello che fino a qualche settimana prima le apparteneva? Seguici su Instagram.