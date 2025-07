Forbidden Fruit anticipazioni: Yildiz fa pace con Halit ma arriva Defne!

Una nuova “nemica” sta per affacciarsi nella vita di Yıldız Yılmaz (Eda Ece). Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, i telespettatori faranno infatti la conoscenza di Defne (Yeliz Şar), una vecchia fiamma di Halit Argun (Talat Bulut).

Forbidden Fruit, news: Yildiz finge di voler divorziare da Halit

Come già anticipato, la storyline arriverà al punto massimo di tensione quando Ender Çelebi (Şevval Sam) e suo fratello Caner (Barış Aytaç) sembreranno riuscire a convincere la parrucchiera Şengül Doğan (İrem Kahyaoğlu) a raccontare a Halit tutti gli stratagemmi che Yildiz ha messo in atto per riuscire a sposarlo ed entrare in possesso della sua ricchezza.

A quel punto, oltre a comprare il silenzio di Şengül con una grossa cifra (che accetterà di darle pian piano a patto che lasci Istanbul il prima possibile), Yildiz si mostrerà offesa con Halit per via delle continue intromissioni di Ender e, dopo aver lasciato villa Argun, farà sapere all’uomo che vuole il divorzio.

Si tratterà ovviamente di una tattica, visto che la Yilmaz in realtà non ne vorrà affatto sapere di rinunciare ai soldi del marito, ma la strategia sembrerà spingersi fino ad un punto di non ritorno. Apparentemente stanco di correrle dietro, Halit chiederà infatti a Yildiz di presentarsi dal suo avvocato, sottolineando che ha già pronta tutta la documentazione del divorzio…

Forbidden Fruit, spoiler: Halit e Yildiz, pace fatta ma…

Occhio dunque a quello che succederà: messa apparentemente con le spalle al muro, Yildiz non potrà fare a meno di firmare la richiesta di divorzio. Tuttavia, pochi minuti dopo la firma, la donna verrà “rapita” in strada da alcuni uomini, che la porteranno all’interno di un lussuosissimo yacht. Lì, a sorpresa, Yildiz troverà Halit, il quale non solo strapperà la lettera di divorzio in mille pezzi ma preciserà che non intende lasciarla andare.

Una premessa che darà il via ad una serie di svolte: anche se Halit avrà già mandato via Ender dalla loro casa, Yildiz farà presente al marito che non si sente a suo agio in un posto dove ha vissuto per tantissimi anni con la sua precedente moglie. In questo modo, dopo essersi riappacificata con l’uomo d’affari, Yildiz otterrà da Halit il permesso di cercare una nuova casa, dove andranno ad abitare insieme a Lila (Ayşegül Çınar) e Erim (İlber Uygar Kaboğlu).

Il trasferimento, dopo un’accurata ricerca da parte della Yilmaz, avverrà senza alcun tipo di intoppo, ma alla fine i due coniugi dovranno accogliere anche Zehra (Şafak Pekdemir), reduce dalla fine del suo brevissimo matrimonio con Sinan (Kıvanç Kasabalı) grazie ad un abile piano mosso da Ender per liberarsi del medico ed ex amante.

Forbidden Fruit, trame: Defne si insinua nel matrimonio tra Halit e Yildiz

In tutta questa girandola di emozioni, Yildiz farà inoltre la conoscenza di Defne, una vecchia amica della famiglia Argun appena tornata in città dopo un periodo trascorso all’estero. La Yilmaz proverà subito una profonda simpatia per l’ultima arrivata, ma ignorerà che la donna in passato ha avuto una relazione extraconiugale con Halit, all’epoca sposato con Ender.

Un particolare, abbastanza scabroso, che proprio Ender si “occuperà” subito di segnalare a Yildiz, alla quale dirà che non è più necessario per lei intromettersi nel suo rapporto con Halit, visto che è ritornata Defne. Parole che sembreranno concretizzarsi quando, nel corso di una cena, Defne ci proverà con Halit e verrà colta in fragrante proprio da Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci), la sorella minore di Yildiz.

Il tutto mentre arriverà a Istanbul un uomo dal passato di Yildiz, pronto a scombinare ulteriormente le carte in tavola… Seguici su Instagram.