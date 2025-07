Forbidden Fruit: Yildiz fa credere a Halit che vuole divorziare | Anticipazioni

Fino a che punto sarà disposta a spingersi Yıldız Yılmaz (Eda Ece) pur di mantenere in piedi il matrimonio d’interesse con il ricchissimo Halit Argun (Talat Bulut)? Occhio alle prossime puntate di Forbidden Fruit, visto che la donna arriverà a far credere all’imprenditore di volere il divorzio!

Forbidden Fruit, news: Ender si trasferisce a casa di Halit e Yildiz

La storia partirà quando Halit deciderà di riaccogliere in casa l’ex moglie Ender Çelebi (Şevval Sam) per il bene del figlio sedicenne Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu), in preda ad una vera e propria crisi emotiva innescata dal loro divorzio. Ovviamente, Yildiz non prenderà di buon grado l’iniziativa del marito, che la metterà di fronte al fatto compiuto senza nemmeno consultarla.

La convivenza con la sua “nemica” darà dunque modo a Ender di compiere una serie di malefatte contro Yildiz, ma nessuna delle stesse sembrerà andare a buon fine. Almeno finché la Çelebi non capirà che la parrucchiera Şengül Doğan (İrem Kahyaoğlu) ce l’ha a morte con Yildiz perché ha messo da parte la loro amicizia per frequentare persone appartenenti all’high society della quale ormai fa parte…

Forbidden Fruit, trame: Şengül tradisce Yildiz ma…

Messa sotto torchio da Caner (Barış Aytaç), Şengül finirà di confessare all’uomo parte degli stratagemmi che Yildiz ha adottato per mandare a monte il matrimonio tra Halit e Ender, e riuscire così a sposarlo. Come se non bastasse, Caner riuscirà a convincere Şengül a recarsi insieme a lui a villa Argun per raccontare tutto quanto, faccia a faccia, anche a Halit.

C’è da dire che, quando arriverà nell’abitazione e si troverà di fronte a Yildiz, Şengül cercherà di cambiare la versione dei fatti, asserendo di aver parlato in quel modo dell’amica perché si è sentita offesa dal suo improvviso snobismo, ma Caner e Ender tireranno fuori la registrazione della conversazione precedente con la parrucchiera e riusciranno così a mettere la Yilmaz in cattiva luce con Halit.

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz fa credere a Halit che vuole divorziare

A quel punto, Yildiz si giocherà la “carta del complotto” e, oltre a dare a Şengül della bugiarda, preparerà le valigie e lascerà villa Argun per tornare a stare nell’umile casa che condivideva, qualche tempo prima, con la sorella Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci).

Da un lato Şengül ritratterà la sua versione dei fatti appena rimarrà da sola con Halit e “curiosamente” darà ragione a Yildiz, sottolineando di aver esasperato i fatti soltanto perché offesa dall’improvvisa mancanza di considerazione da parte dell’amica. Dall’altro, il mattino successivo l’Argun Senior cercherà subito di recuperare con Yildiz e le chiederà perdono per come si è comportato. A sorpresa, Yildiz non vorrà però sentire ragioni e, pur precisando di essere innamorata di lui, dirà di essere stanca delle intromissioni di Ender e che vuole il divorzio!

Un’ipotesi, quella di porre fine al matrimonio, che Halit non vorrà minimamente prendere in considerazione, inconsapevole del fatto che Yildiz sta mettendo in pratica l’ennesima mossa per attirarlo ancora di più a sé. E infatti, Halit binizierà a riempire la Yilmaz di fiori e anelli costosi…

Tutto questo accadrà mentre Şengül mostrerà il suo vero volto a Yildiz e le farà presente per quale motivo ha ritrattato la sua versione con Halit: per continuare a stare zitta e a coprirla, pretenderà in cambio un’ingentissima cifra… Seguici su Instagram.