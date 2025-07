Forbidden Fruit: Hakan cambierà volto! | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, i telespettatori avranno modo di assistere ad un recast: il personaggio di Hakan Kurtuluş, il miglior amico di Alihan Tasdemir (Onur Tuna), cambierà infatti volto. Ad interpretarlo non ci sarà più Sinan Eroğlu, che ha dovuto lasciare la dizi per prendere parte ad un altro progetto, ma il giovane attore Ahmet Kayakesen. Cerchiamo dunque di capire meglio come avverrà questa sostituzione…

Forbidden Fruit, news: le ultime mosse del “vecchio” Hakan

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi nei nostri post precedenti, Hakan – con il volto di Eroğlu – cercherà di convincere a più riprese Alihan a dare un’ulteriore possibilità al suo rapporto con l’assistente Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci), senza ottenere dei veri e propri risultati. La svolta nella storyline si verificherà dunque nel momento in cui Zeynep accetterà di recarsi per circa tre mesi ad Atlanta al fianco di Cem (Gün Akıncı), il direttore generale della sezione esteri dell’azienda dello stesso Taşdemir.

Una partenza repentina che verrà innescata dallo stesso Alihan: geloso della vicinanza tra la sua ex e l’uomo, l’imprenditore inventerà una scusa affinché Cem parta nuovamente negli Stati Uniti, ma resterà di sasso appena comprenderà che il suo sottoposto ha chiesto a Zeynep di accompagnarlo. Non a caso, con l’aiuto di Hakan, Alihan cercherà di raggiungere la Yildiz in aeroporto per impedirle di partire con Cem, ma purtroppo arriverà troppo tardi.

Forbidden Fruit, spoiler: l’entrata in scena del “nuovo” Hakan

In seguito a tutti questi fatti, il pubblico assisterà dunque all’ingresso del nuovo Hakan, interpretato da Kayakesen. Appena comprenderà che l’amico è deluso per non essere riuscito a bloccare la partenza di Zeynep, Hakan consiglierà al suo migliore amico di prendere un aereo per l’America e spiegare per filo e per segno alla donna per quale motivo ha interrotto la loro relazione.

Certo ormai di essere innamorato di lei, Hakan si preparerà dunque per dirigersi ad Atlanta, ma il destino vorrà che resti in Turchia…

Forbidden Fruit, trame: Hakan dà una nuova pista a Alihan

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che il soggiorno in America di Zeynep durerà a malapena ventiquattr’ore. Su richiesta di Yıldız Yılmaz (Eda Ece), che farà credere strategicamente al marito di voler divorziare, Zeynep prenderà il primo volo per la Turchia per stare accanto alla sorella.

A quel punto, Hakan apprenderà della nuova partenza di Zeynep proprio quanto Alihan starà per prendere l’aereo diretto in America e gli dirà che può risparmiarsi il viaggio perché la sua “amata” è già tornata a Istanbul. Una consapevolezza che spingerà Alihan a mettere in moto un nuovo piano per far sì che la sua storia d’amore con Zeynep rincominci, soprattutto quando saprà che la donna ha già trovato un nuovo lavoro in attesa del ritorno di Cem dall’estero.

Insomma, anche con il nuovo volto Hakan continuerà ad essere un punto di riferimento per Alihan e, soprattutto, a fare il tifo per la sua storia d’amore con Zeynep… Seguici su Instagram.