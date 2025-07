Forbidden fruit si allunga e La forza di una donna in onda più tardi, ecco da quando

Segnaliamo alcune piccole variazioni di orario che interesseranno già dal 7 luglio i fan delle soap turche in onda nel pomeriggio di Canale 5. La prima variazione riguarda Forbidden Fruit, che – iniziando sempre alle 14,10 – si allungherà fino alle 15,45. La nuova dizi turca ha avuto una partenza un po’ “diesel” sul fronte degli ascolti, facendo registrare una crescita costante nel corso dei suoi primi giorni di programmazione.

Invece La forza di una donna, da adesso in poi, partirà alle 15,45, dunque con circa mezz’ora di ritardo rispetto a com’è stato finora. Subito dopo, Pomeriggio Cinque news fino all’11 luglio e in seguito un tv movie.

Le avventure di Bahar, Sirin & C. nel loro nuovo orario non avranno alcuna concorrenza: Ritorno a Las Sabinas, la soap che finora andava in onda su Rai 1 alle 16,00, sempre dall'11 luglio è stata trasferita su Rai 2 alle 8,45.