La forza di una donna anticipazioni: Ceyda sposa Peyami ma non è come sembra!

Un matrimonio improvviso avrà luogo (apparentemente!) nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna: la cantante Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu) convolerà infatti a nozze con Peyami (Selim Aygün), lo scagnozzo del suo ex amante Hikmet (Melih Çardak). Non tutto sarà però come sembra…

La forza di una donna, news: Hikmet messo alle strette dal suocere Seyfullah

La storyline comincerà a delinearsi quando Hikmet verrà rimproverato dal suocero Seyfullah (Rana Cabbar) per via della sua tresca extraconiugale con Ceyda. Deciso ad agire per il bene della figlia Ümran (Canan Karanlık), Seyfullah intimerà a Hikmet di stare lontano da Ceyda, se non vuole perdere tutte le sue ricchezze, e si preoccuperà di controllare anche la cantante, visto che diventerà il proprietario del locale dove lavora.

Tuttavia, nonostante le varie minacce del suocero, Hikmet non riuscirà proprio a stare lontano da Ceyda. La tensione aumenterà nel corso di una festa: allarmato dalla figlia circa un incontro segreto tra gli amanti avvenuto in uno stanza, Seyfullah non esiterà ad estrarre dalla sua tasca una pistola, che punterà contro Hikmet. A quel punto, dato che si renderà conto del rischio immediato, Peyami farà da scudo con il suo corpo e si prenderà una pallottola in pieno ventre al posto di Hikmet, che verrà comunque ferito ad una gamba.

La forza di una donna, trame: Ceyda racconta una bugia a Ümran

Visto il pericolo imminente, Ceyda approfitterà della situazione venutasi a creare per far credere a Ümran di avere una relazione con Peyami, che riuscirà a cavarsela dopo una difficile operazione. Tuttavia, durante una visita in ospedale, la Aşçıoğlu non riuscirà a frenare le sue bugie e dirà proprio alla moglie di Hikmet che intende sposare Peyami al più presto.

Una bugia che si rivelerà un vero e proprio boomerang per Ceyda, dato che Ümran pretenderà di pagare l’intero matrimonio per ringraziare Peyami di aver salvato il marito dalla furia ingiustificata di Seyfullah. Con la complicità di Yeliz Ünsal (Ayça Erturan), diventata nel frattempo la sua nuova coinquilina, Ceyda adotterà dunque una strategia per spillare un po’ di soldi a Ümran e farla pagare così a Hikmet…

La forza di una donna, spoiler: Ceyda sposa Peyami ma non è come sembra!

Possiamo infatti anticiparvi che, con il benestare del diretto interessato, Ceyda organizzerà un finto matrimonio con Peyami in un lussuosissimo albergo. Una vera e propria messinscena, che andrà a buon fine grazie all’intervento di tutte le persone a lei vicine e che la Aşçıoğlu porterà avanti nella speranza di liberarsi per sempre di Hikmet e consorte.

Ma le cose andranno realmente come Ceyda spera? In realtà, in seguito alla falsa cerimonia nuziale, Ümran si metterà in contatto con la donna per far visita alla sua casa, che si sarà preoccupata di “ammodernare” regalandole diversi mobili e divani.

Poiché non potrà accogliere Ümran nel suo appartamento, visto che alcuni mesi prima si era recata lì convinta che ci abitasse l’amante del marito, Ceyda chiederà in prestito la casa per qualche ora a Musa Demir (Devrim Özder Akın), tra i nuovi inquilini di Tarlabaşı, e porterà lì tutti i regali della consorte di Hikmet.

Non è però affatto detto che questa ennesima menzogna porti Ceyda a liberarsi definitivamente dell’impicciona Ümran… Seguici su Instagram.