La forza di una donna: Hikmet messo alle strette dal suocero Seyfullah | Anticipazioni

C’è sempre un “superiore” a cui si deve rendere conto, persino se sei il temibile Hikmet (Melih Çardak) de La forza di una donna. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, l’amante di Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu) dovrà infatti rendere conto al suocero Seyfullah (Rana Cabbar) delle sue azioni. E ciò darà il via ad un mucchio di problemi…

La forza di una donna, news: Ceyda indebitata, ecco perché

Tutto partirà quando Ceyda chiederà un prestito al proprietario del locale notturno in cui lavora per comprare tutto il necessario per accogliere Arda Karataş (Kerem Yozgatli). Come già anticipato, il bambino si tratterrà molto poco a casa dell’Aşçıoğlu. Quest’ultima preferirà infatti riaffidare Arda alle cure della madre quando non riuscirà a licenziarsi dal club notturno, nemmeno grazie all’aiuto del suo “amante”.

Hikmet scoprirà infatti che il locale appartiene a Seyfullah, il padre della moglie Ümran (Canan Karanlık), ragione per la quale non potrà esporsi in favore di Ceyda per la paura che il suocero possa scoprire la sua tresca extraconiugale. Una paura che si rivelerà del tutto fondata poiché, col trascorrere degli episodi, emergerà che Seyfullah è già al corrente delle tresca!

La forza di una donna, spoiler: Hikmet messo alle strette dal suocero Seyfullah

Non a caso, Seyfullah non esiterà a mettere alle strette Hikmet, ma in che modo? Oltre a svelargli di essere a conoscenza della sua relazione con Ceyda, il suocero ricorderà a Hikmet che è soltanto per merito suo se è diventato un uomo così potente, ragione per la quale gli detterà alcune condizioni per evitare di farlo arrabbiare ancora di più.

In pratica, Seyfullah pretenderà che Hikmet si presenti nel suo locale durante uno spettacolo di Ceyda, accompagnato dalla moglie Ümran, ed esigerà che chiuda una volta per tutte la sua liaison. In tal senso, c’è da dire che Hikmet riuscirà a rispettare la prima parte dell’accordo, ma al tempo stesso continuerà a recarsi nel quartiere di Tarlabaşı, di nascosto, per tentare di riconquistare la fiducia di Ceyda. “Scappatelle” che Seyfullah non farà fatica ad intercettare…

La forza di una donna, trame: Seyfullah sta alle calcagna di Hikmet, ecco come

Seyfullah sarà riuscito a far passare dalla sua parte Peyami (Selim Aygün), uno dei clienti fissi di Arif Kara (Feyyaz Duman) e collaboratore di tanto in tanto dello stesso Hikmet. Peyami non esiterà dunque ad informare Seyfullah delle continue visite del genero a casa di Ceyda. Tuttavia, dato che è a sua volta scaltro, Hikmet non farà fatica a comprendere che è Peyami l’infiltrato del suocero e metterà sull’avviso persino Arif, sottolineando che non si deve fidare di lui.

Il tutto mentre Seyfullah comincerà a farsi delle domande anche sul conto di Bahar (Özge Özpirinççi), che intanto avrà chiesto a Hikmet di fornirle l’indirizzo della suocera Jülide (Şebnem Köstem) per capire se il marito Sarp (Caner Cindoruk) sia ancora vivo come sospetta.

Seyfullah temerà che Bahar sia l’ennesima amante di Hikmet e la convocherà nel suo ufficio per parlarle, ma poi cambierà idea appena la donna le parlerà della sua malattia e delle tante sfide che affronta per sopravvivere e dare una vita dignitosa ai piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Da quel dialogo, Seyfullah smetterà dunque di essere un problema per Bahar, dato che le offrirà pure il suo appoggio. Lo stesso non si potrà dire invece per Hikmet…