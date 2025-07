La forza di una donna: Ece è un’altra sorellastra di Bahar? | Anticipazioni

Cosa non si è disposti a fare per il bene di una figlia? È questo l’interrogativo che si porrà Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar) nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna. Hatice sarà infatti disposta a fare qualsiasi cosa per trovare un donatore di midollo osseo per Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi) e valuterà un piano alternativo quando Şirin (Seray Kaya), l’unica persona compatibile, sarà impossibilitata a donarlo…

La forza di una donna, news: il midollo osseo di Sirin è compatibile con quello di Bahar ma…

Come abbiamo potuto accennarvi nei nostri precedenti post, la storyline sembrerà arrivare ad un punto di svolta quando, dopo tutti gli accertamenti clinici del caso, il midollo osseo di Şirin risulterà compatibile con quello di Bahar.

Da un lato la Sarikadi farà quindi presente a Hatice di voler fare da donatrice alla sorellastra per non privare Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) dell’affetto della loro madre. Dall’altro, dopo lo choc iniziale, pure Bahar accetterà di farsi aiutare dalla parente, nonostante la sua presunta relazione con Sarp (Caner Cindoruk), per il bene dei suoi piccolini.

Tuttavia, i propositi delle due si scontreranno con una triste realtà: dopo ulteriori esami, la dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici) farà presente a Hatice che Şirin ha l’epatite, motivo per il quale deve curarsi e non guarirà prima di due mesi. Giocoforza, la ragazza non potrà fino a quel momento donare il midollo osseo e potrebbe essere già troppo tardi per contrastare l’anemia aplastica di Bahar.

La forza di una donna, trame: la soluzione alternativa di Hatice

Rammaricata, Hatice ripenserà dunque al suo matrimonio naufragato con Hamdi, il padre di Bahar. La donna confiderà infatti a Jale che il marito l’ha tradita per tanto tempo con una signora che ha lo stesso nome della figlia, chiamata così proprio in suo onore. Dalla relazione tra Hamdi e Bahar, secondo le chiacchiere dei paesani, sarebbe però nata anche una figlia, Ece, che dunque potrebbe essere la sorellastra di Bahar proprio come Şirin.

Appena Jale le dirà che il midollo osseo di Ece, qualora risultasse davvero sua parente, potrebbe essere a sua volta compatibile con quello di Bahar, Hatice non esiterà a presentarsi dalla “rivale in amore” di tanti anni prima per chiederle se abbia davvero avuto una figlia da Hamdi. La risposta dell’amante sarà negativa, ma Hatice non si fiderà delle sue parole…

La forza di una donna, spoiler: Ece è un’altra sorellastra di Bahar?

Approfittando del ritorno improvviso in casa di Ece, Hatice farà finta di impigliare la sua borsa tra i capelli della giovane. In questo modo, la Sarikadi si procurerà un capello di Ece che consegnerà a Jale affinché possa fare un test del DNA segreto comparato a quello della figlia Bahar.

Una mossa rischiosa: Hatice e Jale, infatti, non potranno utilizzare tale risultato (qualora dovesse esserci una compatibilità) poiché hanno ottenuto il campione in maniera illegale. Tuttavia, anche in questo caso, il piano alternativo della madre di Bahar non sembrerà sortire gli effetti desiderati: la settimana successiva, il test chiarirà che Ece non è parente di Bahar e così anche la nuova possibilità di salvezza, dato il referto nero su bianco, sfumerà all’improvviso. Il tutto mentre la malattia della Çeşmeli degenererà sempre di più… Seguici su Instagram.