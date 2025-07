La forza di una donna: Şirin, il suo midollo è compatibile con quello di Bahar | Spoiler

Una brutta sorpresa attende la povera Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi) nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna. La nostra protagonista scoprirà infatti che l’unica persona in grado di salvarla dall’anemia aplastica di cui soffre è la sorellastra Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), visto che il midollo osseo della ragazza risulterà compatibile con il suo. Una svolta nella storyline che darà il via a diverse dinamiche…

La forza di una donna, anticipazioni: il midollo osseo di Şirin è compatibile con quello di Bahar ma…

Come prima cosa, è bene ricordare ai nostri lettori che Şirin deciderà di sottoporsi al prelievo su invito della madre Hatice (Bennu Yıldırımlar), che la inviterà a fare il possibile per salvare la vita di Bahar anche per il bene dei piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Seppur riluttante, per via dell’astio immotivato che sente nei confronti della parente, la Sarikadi accetterà di seguire l’ordine della madre e andrà dalla dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici) per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso.

Una volta che saranno passate alcune settimane da tutti questi eventi, Jale riceverà il responso delle analisi e, con un po’ di speranza, comunicherà a Hatice che il midollo osseo di Sirin è risultato compatibile con quello di Bahar. Tuttavia, la relazione tra le due sorelle si sarà complicata ulteriormente…

La forza di una donna, trame: Bahar scopre che la donatrice è Şirin

> A questo punto della storia, Bahar avrà scoperto infatti che Şirin è stata la presunta amante del marito Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) e le due saranno addirittura arrivate alle mani nel bel mezzo di un aspro litigio. Vista la delicatezza della questione, Hatice e Enver (Şerif Erol), ancora residente a Tarlabaşı nella stessa casa di Bahar, si prenderanno del tempo per decidere meglio il da farsi, ma ovviamente arriverà il momento in cui dovranno dire a tutti quanti della compatibilità tra le due sorelle.

Da un lato Bahar reagirà con gioia quando Hatice e Enver le comunicheranno che hanno finalmente trovato un donatore di midollo osseo, ma poi entrerà ovviamente in crisi quando scoprirà che quella persona è proprio l’odiata Şirin. Dall’altro, dopo aver ragionato, la Çeşmeli capirà che deve mettere da parte l’orgoglio per il bene di Nisan e Doruk e, decisa a lottare per sopravvivere, sarà disposta ad accettare il midollo osseo di Şirin.

La forza di una donna, news: la decisione di Şirin

Ma come reagirà Şirin appena scoprirà di essere compatibile? A sorpresa, al termine di un discorso della madre Bahar (successivo al suo incontro choc con il redivivo Sarp), la Sarikadi sottolineerà di non essere la cattiva persona che tutti quanti credono ed accetterà di donare il midollo osseo perché non può sopportare l’idea che Nisan e Doruk crescano senza una madre.

Parole che faranno tirare a Hatice un sospiro di sollievo, ma che saranno il preludio ad un’altra sfortunata notizia: nei successivi esami, Jale noterà infatti che Şirin ha un’epatite che non guarirà prima di due mesi, se sottoposta alle giuste cure. Un imprevisto non di poco conto, visto che la malattia di Bahar starà degenerando sempre di più e la figlia maggiore potrebbe non avere tutti il tempo necessario a Şirin per guarire. Tale inconveniente porterà Hatice a fare una rivelazione a Jale sul suo primo matrimonio… Seguici su Instagram.