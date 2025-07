La forza di una donna anticipazioni: Enver schiaffeggia Şirin!

Un brutto quarto d’ora attende Şirin Sarıkadı (Seray Kaya) nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna. La ragazza simulerà infatti un’aggressione per convincere la madre Hatice (Bennu Yıldırımlar) a cacciare di casa la sorellastra Bahar (Özge Özpirinççi) e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), ma tutto si ritorcerà contro di lei…

La forza di una donna, news: Şirin simula un’aggressione

Al termine di una furente discussione con i genitori Hatice e Enver (Şerif Erol), “colpevoli” di aver dato la loro stanza a una Bahar sempre più debole a causa dell’anemia aplastica, Şirin uscirà di casa e se la spasserà in discoteca prima di andare a dormire a casa dell’amico Levent (Semi Sırtıkkızıl). Quest’ultimo, il mattino successivo, porterà la Sarikadi in una farmacia e chiederà ai dottori del posto di truccare Şirin come se fosse stata aggredita, in modo tale che possa presentarsi ad un importante provino cinematografico.

Ovviamente, Şirin non dovrà partecipare a nessun casting: tornerà in casa e fare credere a tutti quanti di essere stata aggredita da alcuni sconosciuti. Una circostanza che riempirà di dolore tutti i membri della famiglia Sarikadi, tant’è che Hatice cadrà nell’ennesima trappola di Şirin e comunicherà a Bahar che deve andare via dalla loro casa il prima possibile…

La forza di una donna, spoiler: Enver schiaffeggia Şirin

Il folle piano di Şirin non andrà però come sperato. Infatti, per convincerlo ad aiutarlo a riconquistare la sua amata Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu), Hikmet (Melih Çardak) prometterà ad Enver di trovare i ragazzi che hanno aggredito Şirin. Agendo in tale modo, il “malvivente” scoprirà che Sirin non è stata affatto aggredita e dimostrerà attraverso una serie di foto che Şirin si è addirittura recata in farmacia per farsi truccare e bendare come se fosse stata picchiata.

Dopo aver rimandato per alcune ore il chiarimento (in modo da permettere a Nisan di festeggiare il suo compleanno), Enver affronterà Şirin di fronte a Bahar e Hatice. Inizialmente il sarto farà presente alla figlia che non è mai stata aggredita in un parco e tali parole spingeranno Şirin a rivedere la sua versione, affermando che è stato Levent a picchiarla. Si tratterà dell’ennesima menzogna, che spingerà Enver a schiaffeggiare Şirin e a mostrarle la foto scattata in farmacia tramite le camere di sorveglianza rintracciate da Hikmet!

La forza di una donna, spoiler: Enver prende a schiaffi Şirin

Nel momento in cui Enver le strapperà tutte i medicamenti finti, in preda ad un raptus di rabbia, Şirin andrà in escandescenze e accuserà Bahar di aver rovinato la sua famiglia dal giorno in cui si è trasferita con la forza da loro con Nisan e Doruk. Parole d’odio che spingeranno Hatice a rivedere la sua posizione su Bahar, tant’è che le chiederà scusa per averle chiesto di andare via e le dirà che può stare da loro quanto vuole.

Tuttavia, dato che la sua ennesima macchinazione sarà completamente fallita, Şirin dovrà cambiare copione e il giorno successivo, mostrandosi affranta, dirà che vuole vedere uno psichiatra per curare i suoi squilibri mentali. Un pentimento al quale Enver non crederà affatto, almeno per ora…