La Forza di una Donna anticipazioni: Ferdane organizza uno sciopero in favore di Bahar

Il licenziamento ingiusto di Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi) continuerà ad essere al centro della scena nelle prossime puntate de La forza di una donna. Visto che considererà scorretto quanto successo all’amica, Ferdane (Sinem Uçar) deciderà infatti di organizzare uno sciopero in favore della sua collega per convincere Sema a riassumerla, ma riuscirà davvero nel suo intento? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

La forza di una donna, news: Sema licenzia Bahar, ecco perché

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi in precedenza, Sema non sarà più disposta a tollerare le continue assenze di Bahar a lavoro. Anche se le stesse saranno dovute alle terapie alle quali la sottoposta deve sottoporsi per curare l’anemia aplastica di cui soffre, Sema parlerà a muso duro con Bahar e le dirà che dal giorno successivo può considerarsi licenziata dal lavoro nella stireria, visto che non se ne fa nulla di una dipendente che non è in grado di darle ciò che serve al 100%.

Da un lato Bahar cercherà di opporsi al licenziamento evitando di firmare la documentazione utile e si presenterà lo stesso alla stireria il giorno successivo; dall’altro Sema però manterrà il punto e, appena se la troverà di fronte, le ricorderà che è stata licenziata e che deve andare via.

La forza di una donna, trame: la protesta di Ferdane

A quel punto, dato che dovrà farsi perdonare da Bahar per averle taciuto (come tutti quanti) che la sorellastra Şirin Sarıkadı (Seray Kaya) era la presunta amante del marito Sarp (Caner Cindoruk), Ferdane cercherà di opporsi alla scellerata decisione presa da Sema e organizzerà un vero e proprio sciopero nella stireria con la complicità delle altre colleghe.

Come facilmente prevedibile, tale iniziativa manderà visibilmente in tilt Sema, dato che dovrà consegnare tantissimi vestiti per il lunedì successivo ad un importante committente. Visto che le dipendenti non ne vorranno sapere di tornare a lavorare nei tempi previsti della consegna, Sema si troverà dunque costretta ad ascoltare la loro unica richiesta…

La forza di una donna, spoiler: Sema riassume Bahar?

In pratica, Ferdane farà presente a Sema che lei e le sue colleghe rientreranno soltanto se riassumerà Bahar e porrà rimedio al suo ingiusto licenziamento. Anche se le aveva minacciate soltanto qualche ora prima, asserendo di essere in grado di sostituire tutte quante, Sema dovrà quindi ritornare sui suoi passi e, con la coda tra le gambe, telefonerà a Bahar per chiederle di tornare al suo posto di lavoro.

Insomma, lo sciopero porterà agli effetti desiderati, con Bahar che avrà nuovamente un'entrata economica per dare ai figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) tutto il necessario per vivere dignitosamente. Un piccolo sospiro di sollievo, anche se per la nostra protagonista si presenteranno molto presto altri problemi…