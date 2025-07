La forza di una donna anticipazioni: Hatice scopre l’ennesimo inganno di Şirin e…

L’ennesimo piano folle di Şirin Sarıkadı (Seray Kaya) si ritorcerà contro di lei nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna. La ragazza porterà infatti avanti l’ennesimo inganno per legare ancora di più a sé la madre Hatice (Bennu Yıldırımlar), ma qualcosa sfuggirà al suo controllo…

La forza di una donna, news: Sirin e la cattiveria contro Nisan e Doruk

Come già anticipato, Sirin convincerà la nipote Nisan Çeşmeli (Kübra Süzgün) ad ascoltare di nascosto le conversazioni degli adulti. In questo modo, la Sarikadi farà sì che la bambina scopra che la madre Bahar ha l’anemia aplastica e che potrebbe dunque morire da un momento all’altro, qualora non trovasse un donatore di midollo osseo compatibile.

Ovviamente, Nisan si rattristerà tantissimo appena comprenderà cosa sta succedendo e si lascerà andare ad una grossa crisi di pianto, motivo per il quale anche Doruk (Ali Semi Sefil) entrerà a conoscenza della malattia della madre.

La cattiverà di Şirin porterà dunque Bahar a prendere la decisione di lasciare la casa di Hatice (dove si era trasferita proprio in seguito al peggioramento della sua malattia) per ritornare nel quartiere di Tarlabaşı. A sorpresa, insieme a Bahar e ai bambini, anche Enver (Şerif Erol) deciderà dunque di non vivere più sotto lo stesso tetto di Şirin e si trasferirà dalla “figliastra”.

La forza di una donna, trame: il nuovo imbroglio di Şirin

Piuttosto di pentirsi per la crisi coniugale innescata tra i suoi genitori, Sirin temerà di perdere anche Hatice, motivo per il quale adotterà un abile stratagemma, con la complicità di Levent (Semi Sırtıkkızıl), per convincere la madre a stare dalla sua parte. Visto che avrà cominciato da poco a vedere uno psichiatra, Şirin chiederà ad un amico di Levent di fingersi il medico che l’ha presa in cura.

In cambio di denaro, l’uomo si metterà quindi in contatto con Hatice e, nel bel mezzo di un incontro, le dirà che non deve lasciare per nessun motivo da sola Şirin, visto che soffre di un grave problema psicologico che potrebbe portarla a tentare di togliersi la vita da un momento all’altro. Una menzogna in piena regola che farà preoccupare tantissimo Hatice, la quale a quel punto veglierà notte e giorno Şirin proprio come quest’ultima voleva…

La forza di una donna, spoiler: Hatice scopre l’ennesimo inganno di Şirin e…

L’inganno non durerà però a lungo: possiamo infatti anticiparvi che, grazie ad un incontro fortuito con la nipote Jale Demir (Ece Özdikici), Hatice capirà che la descrizione fisica dello psichiatra di Şirin non corrisponde a quella dell’uomo che ha incontrato w andrà proprio nello studio del medico per fugare ogni tipo di dubbio.

A quel punto, visto che si troverà ad un uomo completamente diverso, Hatice capirà di essere stata ingannata per l’ennesima volta da Şirin e, su tutte le furie, si avventerà contro di lei per farle presente che, da quell’istante in avanti, non crederà più a nessuna delle sue manipolazioni.

Non a caso, visto che sarà sinceramente pentita per tutto il male che le ha fatto Şirin, Hatice cercherà di riavvicinarsi a Bahar, andando a trovarla all'improvviso per preparare a Nisan e Doruk il loro piatto preferito. Il gesto colpirà tantissimo anche Enver, ma ciò basterà davvero a ricreare l'armonia tra i Sarikadi? Occhio perché Şirin continuerà a tramare contro Bahar…