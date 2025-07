La forza di una donna anticipazioni: Sarp crede che Bahar, Nisan e Doruk siano morti!

Un altro colpo di scena attende i telespettatori de La forza di una donna. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, si scoprirà infatti che Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), il marito di Bahar (Özge Özpirinççi), è ancora vivo ed ha cambiato il proprio nome in Alp Karahan. Tuttavia, l’uomo non ha abbandonato di sua iniziativa la consorte: crede infatti che sia morta, esattamente come i figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

La forza di una donna, news: Alp e il matrimonio con Piril

Il pubblico ritroverà infatti “Alp” ricchissimo e sposato con Pırıl (Ahu Yağtu), dalla quale ha avuto due figli gemelli. Dopo aver trascorso diversi anni in America, Sarp è dunque ritornato a Istanbul per gestire alcuni affari, sotto l’occhio vigile del nuovo suocero Suat (Gazanfer Ündüz).

Dando sfoggio di un modo di fare piuttosto inquieto, “Alp” comunicherà ad un certo punto a Piril che ha bisogno di incontrare una persona, che ormai non vede da diverso tempo. Tuttavia, anche se sarà facile pensarlo, Sarp non si starà riferendo a Bahar, ma alla madre Jülide (Şebnem Köstem): un incontro che, in ogni caso, sarà destinato a sfumare, visto che Sarp non troverà Jülide all’indirizzo che gli sarà stato comunicato. E stranamente lui accuserà proprio Piril di averci messo lo zampino…

La forza di una donna, spoiler: Sarp crede che Bahar, Nisan e Doruk siano morti!

Da un lato Piril rispedirà ogni accusa al mittente e sosterrà di non avere mosso un dito per evitare che Alp incontrasse Jülide; dall’altro la nuova signora Çeşmeli si recherà nervosa dal padre Suat, che a quel punto le svelerà uno scomodo particolare, ossia che Jülide ha incontrato in strada Bahar (con i piccoli Nisan e Doruk) e ha fatto finta di non riconoscerla.

Un discorso dal quale sarà chiarissimo che Piril sa tutto del passato di “Alp”. Lo stesso non si potrà dire, invece, del povero Sarp, visto che andrà in cimitero con un mazzo di fiori gialli, per fare visita alle tombe – ovviamente false – di Bahar, Nisan e Doruk. Una scena che darà modo ai telespettatori di scoprire che qualcuno ha preso in giro anche Sarp, triste e rassegnato al pensiero di avere perso la donna che ha amato più della sua vita e i suoi primi due figli.

La forza di una donna, trame: il sogno di Bahar

Ciò darà il via ad una storyline abbastanza complessa, in primis perché non si capirà in che modo Piril (o magari qualcun altro) sia riuscita a far credere a Sarp che tutta la sua famiglia precedente sia morta. Inoltre, non sarà nemmeno chiaro per quale motivo Sarp abbia deciso di cambiare nome e, soprattutto, come sia potuto diventare così ricco.

In tal senso, sembrerà svelare qualcosa un ricordo di Bahar. Un flashback mostrerà una cena con alcuni amici, durante la quale un conoscente aveva consigliato a Sarp di investire alcuni risparmi per cercare di far triplicare il denaro che possedeva. L’uomo avrà dunque seguito tale consiglio oppure sarà successo dell’altro? Occhio perché non mancheranno altri clamorosi risvolti… Seguici su Instagram.