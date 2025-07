La forza di una donna: Sarp faccia a faccia con Şirin! | Anticipazioni

Chi non muore si rivede! Brutta sorpresa in arrivo per la folle Şirin Sarıkadı (Seray Kaya). Nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, la sorellastra di Bahar (Özge Özpirinççi) si troverà faccia a faccia con il cognato Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), che credeva fosse morto. Una visione che sconvolgerà ulteriormente il suo già precario equilibrio mentale…

La forza di una donna, news: Sarp e il matrimonio “infelice” con Piril

Come abbiamo anticipato in precedenza, Sarp si è rifatto una vita al fianco di Pırıl (Ahu Yağtu), dalla quale ha avuto due figli, i gemelli di un anno Ali e Ümer. Oltre ad aver cambiato il suo nome in Alp Karahan, Sarp è stato convinto da qualcuno del fatto che Bahar e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) siano morti. Non a caso, Sarp si recherà spesso al cimitero per far visita alle tombe, ovviamente false, dei tre parenti.

Visibilmente segnato dalla perdita della sua vecchia famiglia, Sarp verrà presto invaso dal desiderio di scoprire cosa sia davvero accaduto alla moglie e ai figlioletti. Un’iniziativa che non piacerà affatto a Piril la quale, dopo aver scoperto che i tre sono vivi, riuscirà a convincere “Alp” a ritornare in America, dove avranno vissuto fino a qualche mese prima.

La forza di una donna, trame: il sogno di Sarp

Tuttavia, la partenza organizzata da Piril per evitare che venga alla luce tutta la verità subirà un grosso intoppo quando Sarp sognerà Bahar. Quest’ultima proprio durante il sogno gli farà infatti presente che non è morta come qualcuno le ha fatto credere e inviterà il marito a cercare sia lei, sia Nisan e Doruk.

Quando si risveglierà, “Alp” non potrà dunque fare altro che provare un profondo senso d’angoscia, tant’è che deciderà di recarsi a casa di Hatice (Bennu Yıldırımlar) per capire se sappia dirgli qualcosa circa la perdita della sua precedente famiglia.

Una volta che arriverà nella via, Sarp sceglierà però di non suonare al campanello di casa Sarikadi; ciò perché non vedrà all’esterno la targhetta della sartoria di Enver (Şerif Erol), trasferitosi momentaneamente nel quartiere di Tarlabaşı. A quel punto, “Alp” entrerà nel negozio di telefonia accanto e chiederà al commesso che fine hanno fatto i Sarikadi, scoprendo così che Hatice e Enver abitano ancora li.

La forza di una donna, spoiler: Sarp faccia a faccia con Şirin!

Proprio mentre il cognato starà andando via, Şirin entrerà a sorpresa nel negozio e si ritroverà faccia a faccia con Sarp, che la costringerà a salire sulla sua macchina e la porterà nei pressi del cimitero. Sotto choc perché credeva che l’uomo fosse morto, Şirin sottolineerà a Sarp che non ha mai smesso di amarlo. Tuttavia, Çeşmeli non darà ascolto alle sue farneticazioni e le farà presente che vuole soltanto scoprire cosa sia successo a Bahar, Nisan e Doruk quattro anni prima.

Visto che Sarp si farà sempre più minaccioso, Şirin riuscirà a fuggire ma resterà attonita quando si troverà di fronte alle false tombe della sorella e dei nipotini, dando l’impressione di non essere affatto a conoscenza di quel macabro particolare. Dopo aver fatto perdere le sue tracce, lasciando Sarp con un nulla di fatto, Şirin raggiungerà in taxi casa sua e telefonerà a Bahar, che però la manderà al diavolo dopo pochi secondi e non le darà modo di spiegarsi.

Ad ascoltare Şirin sarà dunque Hatice, che però non crederà ad una sola parola della figlia appena le dirà di aver visto Sarp vivo e vegeto. Hatice riterrà infatti che l'incontro con il "defunto" sia l'ennesimo inganno della mente folle della ragazza e, proprio per questo, si metterà in contatto con il suo psichiatra…