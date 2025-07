La forza di una donna anticipazioni: Şirin sotto minaccia!

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, finalmente qualcuno sarà in grado di incutere terrore a Şirin Sarıkadı (Seray Kaya). In seguito all’incontro improvviso con il “cognato” Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), la sorellastra di Bahar Sarıkadı (Özge Özpirinççi) dovrà guardarsi le spalle da Suat (Gazanfer Ündüz), il suocero dell’uomo.

La forza di una donna, news: Sarp faccia a faccia con Şirin

>Tutto partirà quando Sarp accetterà di trasferirsi nuovamente negli Stati Uniti insieme alla nuova moglie Pırıl (Ahu Yağtu) e ai suoi due figli, i gemelli di un anno Ali e Ümer. Convinto della morte di Bahar, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), anche perché qualcuno avrà costruito le loro false tombe in un cimitero della città, Sarp – ormai per tutti Alp Karahan – vorrà vederci più chiaro sulla questione quando la prima moglie gli apparirà in sogno e gli svelerà che è ancora viva.

Visto che non avrà mai investigato a fondo sulla “morte” dei suoi tre parenti, Sarp sceglierà dunque di recarsi nel quartiere dove risiede Hatice (Bennu Yıldırımlar) e finirà per incontrare Şirin nei pressi di un negozio di telefonia. Sconvolta, la giovane non crederà ai suoi occhi, dando l’impressione di aver creduto alla presunta morte del cognato, e sottolineerà a Sarp che non ha mai smesso di amarlo.

Tuttavia, Cesmeli obbligherà Sirin a seguirlo all’interno della propria automobile, dandole la colpa delle morti di Bahar, Nisan e Doruk, e le chiederà con dei modi di fare piuttosto bruschi che cosa è successo alla sua prima famiglia. Una domanda che, ovviamente, non troverà nessuna risposta.

La forza di una donna, spoiler: Şirin minacciata da Suat

Şirin riuscirà a fuggire in taxi dopo aver visto, con un grosso shock, le false tombe di Bahar, Nisan e Doruk. In preda al delirio più totale, Şirin andrà dunque da Hatice in cerca di aiuto e le dirà che deve telefonare a Bahar perché ha visto Sarp vivo e vegeto. Dato che sarà in cura da uno psichiatra, Hatice non crederà alla versione della figlia minore e inizierà a preoccuparsi per lei, ormai certa del fatto che stia perdendo sempre più il lume della ragione.

In ogni caso, l’incubo per Şirin sarà appena cominciato: appena “Alp” gli comunicherà di essersi messo in contatto con Sirin, mandando a monte tra l’altro la sua partenza in America con Piril (che invece andrà via lo stesso), Suat penserà bene di minacciare la ragazzina. In che modo? Sia mandandole delle lettere intimidatorie, sia telefonandole a più riprese affinché non dica a nessuno che ha visto Sarp.

La forza di una donna, trame: che cosa nasconde Sarp?

Misteri su misteri, ai quali se ne aggiungerà subito un altro: possiamo anticiparvi che Suat rimprovererà “Alp” e gli dirà che si è messo in pericolo a causa dell’incontro con Şirin, dopo tutti gli sforzi che ha fatto nei precedenti quattro anni per proteggerlo…

A cosa starà facendo riferimento il padre di Piril? Nell’attesa di capirlo, Suat sarà costretto a trovare un diversivo per evitare che “Alp” si faccia troppe domande sul conto di Bahar e gli permetterà di incontrare la madre Jülide (Şebnem Köstem), che per tutta risposta asserirà che Piril e i suoi familiari non stanno facendo altro che riempirlo di bugie.

Per paura di ritorsioni da parte di Suat, Julide ritratterà subito le sue parole, ma instillerà comunque un dubbio in “Alp”. Il tutto mentre, passata la paura iniziale, Şirin ricorrerà all’aiuto di Levent (Semi Sırtıkkızıl) per cercare di capire dove si nasconda Sarp. Investigazioni alle quali potrà dare il via grazie al numero di targa della sua automobile, che ricorderà benissimo… Seguici su Instagram.