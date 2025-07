La forza di una donna: Piril cerca informazioni su Bahar | Anticipazioni

Nel corso delle puntate de La forza di una donna in onda tra qualche settimana, i telespettatori dovranno fare particolare attenzione alle mosse di Pırıl (Ahu Yağtu), la nuova moglie di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk). Appena scoprirà che Bahar (Özge Özpirinççi) è viva, la donna farà di tutto affinché il marito non scopra tutta la verità poiché temerà di venire abbandonata. Proprio per questo, Piril cercherà di carpire quante più informazioni possibili sulla rivale…

La forza di una donna, news: Sarp crede che Bahar, Nisan e Doruk siano morti

Come prima cosa, è bene ricordare ai nostri lettori che Sarp avrà cambiato il proprio nome; proprio per questo, Piril e tutti i suoi nuovi conoscenti si rivolgeranno a lui chiamandolo Alp Karahan. Sposato da circa tre anni con Piril, conosciuta successivamente al suo incidente in mare, Sarp ha anche avuto dalla nuova consorte due figli, i gemelli di un anno Ali e Ümer.

Stranamente convinto della morte di Bahar e dei piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), Sarp non esiterà a recarsi sulle loro false tombe appena tornerà in Turchia dall’America. Non a caso, darà l’impressione di essere piuttosto triste per la perdita dei suoi cari e inizierà a ricordare tutti i periodi felici trascorsi con la prima moglie e Nisan (ciò perché, quando è scomparso, Bahar era in attesa di Doruk).

La forza di una donna, trame: Piril scopre tutta la verità

Per quanto già misteriosa, la vicenda si avvarrà di ulteriori intrecci quando Jülide (Şebnem Köstem), la madre di “Alp”, svelerà a Suat (Gazanfer Ündüz), il padre di Piril, di avere quasi investito Bahar, in quel momento in compagnia di Nisan e Doruk. Inizialmente, l’uomo riterrà possibile che Julide abbia ricominciato a bere, ma poi farà delle ulteriori verifiche e scoprirà che Bahar e i bambini sono ancora vivi, motivo per il quale metterà subito sull’avviso Piril.

A quel punto, la stessa Piril si sentirà minacciata e, piuttosto che dire tutto quanto al marito, riuscirà a convincere “Alp” a lasciare nuovamente la Turchia per ritornare in America. In ogni caso, prima della nuova partenza, Piril vorrà capire dove si trovi la prima famiglia del consorte…

La forza di una donna, spoiler: Piril cerca informazioni su Bahar

Grazie all’assunzione di un detective privato, Piril scoprirà dunque che Bahar, Nisan e Doruk risiedono nel quartiere povero di Tarlabaşı ed entrerà in possesso pure di diverse loro fotografie. Anche in questa occasione, la signora “Karahan” nasconderà tutto al coniuge posizionando gli scatti in una cartellina azzurra che riporrà nei cassetti del suo comodino.

Piril entrerà quindi in uno stato di agitazione quando vedrà “Alp” con in mano una cartellina dello stesso colore, ma tirerà un sospiro di sollievo quando comprenderà che non è la medesima nella quale ha riposto le fotografie. Uno spavento che la porterà a strappare in mille pezzi le fotografie e a buttarle nel cestino. Ma tale gesto d’impeto sarà davvero il più azzeccato? Seguici su Instagram.