La forza di una donna anticipazioni: Piril teme che Sarp scopra che Bahar è ancora viva!

Nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, i telespettatori assisteranno ad un doppio colpo di scena: scopriranno infatti che Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) è ancora vivo e che si è rifatto una vita al fianco di Pırıl (Ahu Yağtu). Una svolta che darà il via ad una serie di accadimenti…

La forza di una donna, news: anche Sarp crede che Bahar sia morta

Sposato con Piril da circa tre anni, Sarp avrà cambiato il suo nome in Alp Karahan. Diventato misteriosamente ricco, l’uomo avrà avuto tra l’altro altri due figli dalla nuova moglie, i gemelli di un anno Ali e Ümer. Tuttavia, a dispetto di ogni pronostico, Sarp non avrà dimenticato la sua vita al fianco di Bahar a causa dell’incidente in mare. Grazie ad un abile tranello, Çeşmeli crederà che la prima consorte sia morta quattro anni prima, insieme ai piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefilm).

Proprio per questo, “Alp” avrà perso il suo sorriso e si comporterà con Piril in maniera molto fredda e distaccata: un aspetto della storia, questo, che diventerà ancora più controverso quando, grazie alle indagini portate avanti dal padre Suat (Gazanfer Ündüz), Piril finirà per apprendere che Bahar, Nisan e Doruk sono vivi e vegeti…

La forza di una donna, spoiler: Piril teme che Sarp scopra che Bahar è ancora viva!

Come abbiamo anticipato, la madre di Sarp – Jülide (Şebnem Köstem) – rischierà di investire Bahar, ma farà finta di non riconoscerla. A quel punto, Jülide metterà Suat al corrente del fatto che ha incontrato proprio l’ex nuora per strada, ma l’uomo tenderà a non credere al suo racconto, esattamente come Piril, e riterrà possibile che la donna sia ricaduta nel vortice dell’alcolismo.

Tuttavia, nei giorni successivi, Piril ripenserà a ciò che le ha detto il padre, compreso il fatto che, a detta di Jülide, Bahar si trovasse in compagnia di Nisan e Doruk: un pensiero che la spingerà a chiedere a Suat di fare degli accertamenti sullo strano incontro della suocera. Agendo in tale maniera, Piril scoprirà dunque di essere stata a sua volta ingannata, proprio come “Alp”, e che Bahar e i due figli precedenti del marito sono ancora vivi.

La forza di una donna, trame: Piril vuole convincere “Alp” a ritornare in America

Presa dall’ansia (e ben sapendo che il consorte ha voltato pagina con lei soltanto perché non poteva più avere la “defunta” Bahar), Piril tenterà disperatamente di convincere Sarp a lasciare la Turchia per ritornare in America, dove vivevano fino al mese prima. Una richiesta che, almeno inizialmente, lascerà esterrefatto “Alp”, visto che era stata la stessa Piril ad insistere affinché tornassero nella loro nazione natale.

Un vero e proprio giallo all’interno della dizi turca perché, da tali premesse, non sarà per niente facile capire chi sia riuscito a far credere a Sarp che Bahar fosse morta e viceversa. Anche se, al momento, l’unica indiziata possibile può essere soltanto una persona: la folle Şirin Sarıkadi (Seray Kaya)…