La forza di una donna: Şirin farà il prelievo per tentare di salvare Bahar? | Anticipazioni

Gli atteggiamenti enigmatici di Şirin Sarıkadı (Seray Kaya) continueranno ad essere al centro della scena nelle prossime puntate de La forza di una donna. Tuttavia, a causa di un piano malriuscito, la dark lady non avrà stavolta nemmeno l’appoggio della madre Hatice (Bennu Yıldırımlar) e dovrà ingegnarsi per riconquistare la sua benevolenza…

La forza di una donna, news: Bahar lascia la casa di Hatice insieme ai bambini e a Enver

La storyline partirà quando Şirin suggerirà alla piccola Nisan (Kübra Süzgün) di divertirsi un po’ ascoltando di nascosto le conversazioni degli adulti. Con questo stratagemma, la Sarikadi farà dunque sì che la bambina scopra che la madre Bahar (Özge Özpirinççi) ha l’anemia aplastica, motivo per il quale potrebbe addirittura morire. Una notizia che getterà nello sconforto più totale Nisan, così come Doruk (Ali Semi Sefil), e che spingerà Bahar a prendere la decisione di lasciare la casa di Hatice, dove si era trasferita proprio per avere qualcuno al fianco che badasse ai bimbi durante le sue lunghe terapie.

A sorpresa Bahar, Nisan e Doruk non saranno però gli unici ad andare via dall’abitazione: stanco dei modi di fare della figlia, anche Enver (Şerif Erol) farà le valigie e si stabilirà con i tre nel quartiere di Tarlabaşı.

La forza di una donna, trame: i midolli ossei di Hatice e Enver non sono compatibili con quello di Bahar

Nel bel mezzo della crisi, durante la quale non saprà proprio da che parte schierarsi, Hatice riceverà tra l’altro una bruttissima notizia dalla nipote e dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici). Quest’ultima comunicherà infatti alla zia che, in base al prelievo di sangue che è stato fatto, né lei e né Enver sono risultati compatibili per procedere con un trapianto di midollo osseo per salvare la vita di Bahar.

In questa occasione, Jale ricorderà dunque a Hatice che è necessario che pure Şirin si faccia prelevare un campione di sangue per fare le analisi. Un’impresa più facile a dirsi, che a farsi, dato che già in passato la Sarikadi aveva mentito, dichiarando di avere usato un medicinale controindicato, pur di non procedere con il prelievo.

La forza di una donna, spoiler: Şirin farà il prelievo di sangue per cercare di salvare Bahar?

A differenza del passato, in questa occasione Hatice avrà qualcosa con cui “ricattare” Şirin. Possiamo infatti anticiparvi che Hatice ce l’avrà ancora con la figlia per avere ingaggiato un falso psichiatra al fine di farle credere che fosse pronta a suicidarsi, qualora non le avesse dato tutte le attenzioni di cui aveva bisogno. Facendo leva sull’inganno, Hatice dirà a Şirin che può anche smetterla di chiamarla mamma, qualora non dovesse dare il proprio sangue per gli accertamenti.

Un ultimatum che darà gli effetti sperati: alla fine, Şirin si presenterà in ospedale per eseguire il prelievo, dando modo a Hatice di tirare un sospiro di sollievo. Ad ogni modo, partendo da questi presupposti, i telespettatori non potranno non porsi una domanda: qualora il suo midollo osseo risultasse compatibile, Şirin accetterà davvero di donarlo per salvare Bahar? Seguici su Instagram.