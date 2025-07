La Promessa anticipazioni: Catalina fa una richiesta particolare ad Alonso, ecco quale

Una richiesta di Catalina de Lujan (Carmen Asecas) al padre Alonso (Manuel Regueiro) è destinata a fare imbestialire Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Non a caso, tale evento non farà altro che accentuare l’astio tra la ragazza e la matrigna…

La Promessa, news: Catalina scopre di aspettare due gemelli

La storyline scoprirà quando, poco prima della partenza a casa della zia Clara, Catalina verrà colta da un malore e si renderà necessario l’intervento del dottor Ferrer (Miguel Mota), il quale le prescriverà riposo assoluto perché ha subito un distacco di placenta da tenere sotto controllo.

Come se non bastasse, al termine di una visita, Ferrer sentirà due cuori battere dalla pancia di Catalina e capirà che la ragazza aspetta due gemelli. La notizia ridarà il sorriso ad Alonso, deciso più che mai a proteggere la figlia, nonostante il mancato matrimonio con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), affinché possa concludere la gravidanza senza alcun tipo di intoppo. Lo stesso non si potrà dire invece di Cruz, la quale spererà che la figliastra perda i bambini, soprattutto quando dirà a tutti quanti che il padre non è Pelayo.

La Promessa, spoiler: la richiesta particolare di Catalina ad Alonso

Ad ogni modo, a gettare altra benzina sul fuoco sarà la stessa Catalina. Appena si sarà ripresa, la Lujan troverà modo di parlare con Alonso e gli chiederà se può lasciarle in eredità il vecchio palazzo di Cadice, visto che non sono ancora riusciti a venderlo nonostante i tentativi portati avanti da diversi mesi.

Tale richiesta coglierà alla sprovvista Alonso, soprattutto perché quel palazzo sarà stato lasciato a Cruz dal defunto padre Juan (Alberto Gonzalez). Proprio per questo, anche se può disporne a suo piacimento in quanto marito della Ezquerdo, Alonso si prenderà del tempo per riflettere meglio sul da farsi. Ciò almeno finché, al termine di un dialogo con Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), il marchese si farà coraggio ed affronterà la questione con la moglie…

La Promessa, trame: la reazione di Cruz!

Quale sarà, dunque, la reazione di Cruz? Ovviamente, la Ezquerdo non vorrà proprio saperne di cedere una sua proprietà all’odiata figliastra e la accuserà di stare cercando di provocarla per l’ennesima volta. Tale s0spetto non troverà l’appoggio di Alonso, che ricorderà subito alla consorte quanto il palazzo di Cadice sia soltanto un enorme spesa per loro, motivo per il quale potrebbe essere un bene cederlo a Catalina.

Nonostante ciò, Cruz resterà però ferma sulla sua posizione e sottolineerà di essere disposta a bruciare il palazzetto, piuttosto che a regalarlo alla Lujan. Due posizioni decisamente inconciliabili, almeno per il momento. E tutto lascerà pensare che, alla fine, Catalina non avrà ciò che desidera, salvo clamorosi colpi di scena… Seguici su Instagram.